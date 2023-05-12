Bakan Varank: Türkiye gemisinin kaptan köşküne Sayın Cumhurbaşkanı'mızı oturtacağız

Bursa'da seçim çalışmaları kapsamında Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret eden AK Parti Bursa milletvekili adayı Varank, daha sonra Dikkaldırım Mahallesi'ne geçti.

Varank, burada kendisini karşılayan vatandaşlara, 14 Mayıs seçimlerine kısa süre kaldığını, Bursa'yı sokak sokak gezdiklerini söyledi.

Bu seçimin adeta bir kader seçimi olduğunu vurgulayan Varank, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız 21 yıldır bu ülkede taş üstüne taş koymanın, bu ülkeyi yatırımlarla, hizmetlerle buluşturmanın derdinde. Dur durak bilmeden canını dişine takarak çalışıyor. Bunun en yakın şahitleri sizlersiniz. 21 yıldır hangi başarıları bu ülkeye kazandırdı, bunun en güzel şahitleri sizlersiniz. Biz istiyoruz ki bu başarılar devam etsin. Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek şekilde yoluna devam etsin. Bunun yolu da 14 Mayıs'tan geçiyor." ifadesini kullandı.

Varank, Bursalıların tam bağımsız ve güçlü Türkiye'den yana olduğunu anlatarak, "Tam bağımsız ve güçlü Türkiye'nin bir tane lideri var. Milletine sevdalı, milletine aşık. Bu ülke için canını ortaya koyan bir lider. İnşallah 14 Mayıs'ta bu kutlu yolculuk devam etsin diye Türkiye gemisinin kaptan köşküne Sayın Cumhurbaşkanı'mızı oturtacağız." diye konuştu.

Terör örgütlerinin her gün Türkiye'yi tehdit etmeye başladığını dile getiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yandan Kandil'deki PKK'nın sözde liderleri '14 Mayıs'tan sonra geleceğiz, hapishanedeki teröristleri dışarı çıkaracağız' diyor. '14 Mayıs'ta geleceğiz, özerkliği getireceğiz' diyor. '14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan gelirse bu Kandil'de bizi yok edecek' diyor. Sadece PKK mı? İşte FETÖ de her gün Türkiye'yi tehdit ediyor. '14 Mayıs'tan sonra Türkiye'ye geri döneceğiz' diyor. '14 Mayıs'tan sonra askerde, poliste, adliyede ne kadar FETÖ'cü terörist varsa, KHK'lı varsa işlerine iade edeceğiz' diyor ama bizim milletimiz teröriste pabuç bırakır mı? Teröristin borusu bu ülkede ötsün ister mi? Onun için 14 Mayıs'a iki gün var diye de durmayacağız. Eş, dost, akraba, hepsini arayacağız. Telefon edeceğiz. Diyeceğiz ki 'terör örgütleri kimi destekliyorsa onun karşısında duralım. Terör örgütleri kime itiraz ediyorsa, terör örgütleri kimi istemiyorsa da onu destekleyelim. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı bu şuurla inşa etmeye devam edelim."

Konuşmasının ardından vatandaşlara karanfil dağıtan Varank, mahalle esnafını da ziyaret ederek sorunlarını dinledi.