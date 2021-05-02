02 Mayıs 2021 Pazar 14:15 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 14:19

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Ali Babacan'ın "Fotokopi çektiğimiz A4 kağıdını önlü arkalı kullanarak tasarruf ettiğimiz günlerde benim için "Fren Ali" demişlerdi" paylaşımına göndermede bulundu. Bakan Varank, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Busan'da Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran, yurtdışında Mercedes harici araca burun kıvıran, Londra-Vaşington gezilerinde kalacağı otelin yıldız sayısıyla ilgilenen bir geçmişi olmasa bu mütevazılık numarasına ben bile kanabilirdim. Fren Ali ama neye? Sanayiye olmasın sakın?" açıklamasında bulundu.