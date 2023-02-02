Bakan Varank'tan Babacan'a gönderme: Avrupalılardan aferin kapmayı meziyet sanan bir sefillik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK desteğiyle farklı şehirlerde kurdukları bilim merkezlerinin Türkiye'de bilime olan ilgiyi artırdığını belirterek, "Kurduğumuz bilim merkezlerini geçtiğimiz yıl 1 milyon vatandaşımız ziyaret etti. 275 binden fazla evladımız, bu bilim merkezlerindeki farklı eğitim programlarına katıldı." dedi.

Gaziosmanpaşa'da yer alan Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nin açılış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Abdurrahman Aydın, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü ve TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, T3 Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Sekreter Yardımcısı Başar Ünal ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış töreni Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nin tanıtım videosu ve Özdemir Bayraktar'ın hayatını anlatan video gösterimiyle başladı.

Bakan Varank, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nin açılışının kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade ederek, İHA'ların, SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın aziz hatırasını bu güzel bilim merkezinde nesiller boyunca yaşatacaklarını söyledi.

Özdemir Bayraktar'ın Türkiye ve bu milletin aziz evlatları için kurduğu hayallerin, bu güzel bilim merkezinde gerçeğe dönüşmeye devam edeceğini vurgulayan Varank, "Geleceğin bilim yıldızları, yeni Özdemir Bayraktarları, Selçuk Bayraktarları yetiştirecek bu bilim merkezimiz, tüm İstanbullulara hayırlı uğurlu olsun. Kuruluşunda emeği geçen herkese başta Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız, TÜBİTAK olmak üzere, tüm paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

- "İNOVASYONU, TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİN ANAHTARI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Mustafa Varank, dünyanın salgınlarla, savaşlarla, iklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle karşı karşıya kaldığı kaotik bir dönemden geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşanan tüm bu küresel sorunlar dünyamızı yeniden şekillendiriyor. Yeniden şekillenen dünyanın geleceğini ise dijitalleşme ve teknolojik gelişmeler belirliyor. Kritik teknolojileri geliştiren ülkeler, küresel sorunlarla mücadele refleksi kazanmanın yanı sıra rekabet güçlerini artırarak kalkınmalarına hız veriyor. Günümüzün dünyasında kritik teknolojilere sahip olmak, kendi teknolojinizi geliştirmek artık bir tercih değil, bir zorunluluk. Bu teknolojilerin gelişmesine olanak sağlayan ise ülkelerin AR-GE ve inovasyon ekosistemleridir. Bu manada biz inovasyonu, kalkınmanın ve refahın, Türkiye'nin geleceğinin anahtarı olarak görüyoruz.

Bu bilinçle 20 senede sıfırdan inşa ettiğimiz inovasyon ekosistemimizin odağında ise insan kaynağımız, insan altyapımız geliyor. Çünkü ülkemizin en güçlü sermayesinin genç insan kaynağı olduğunun farkındayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her alanda bizi Türkiye Yüzyılı hedeflerimize taşıyacak olan gençlerimize yönelik çok farklı adımlar atıyoruz. Her sene bilimin, teknolojinin 7'den 77'ye toplumun tüm katmanlarına nüfuz etmesi için dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i gerçekleştiriyoruz. Parlak gençlerimiz, Gaziosmanpaşa'dan da gençlerimiz TEKNOFEST yarışmalarında roket geliştiriyorlar, endüstriyel robotlar yapıyorlar, otonom su altı araçları tasarlayıp yarıştırıyorlar, çip tasarımında deneyim kazanıyorlar."

TEKNOFEST'in birinci yılında 14 kategorideki yarışmalarda 20 bin genç yer alırken, geçen yıl 40 farklı kategoride 600 binden fazla yarışmacıya ulaşıldığını aktaran Varank, "Anadolu'ya ve Bakü'ye yaydığımız TEKNOFEST ateşi bu yıl inşallah 3 şehirde birden yanacak. TEKNOFEST 2023, 16-19 Mart'ta İzmir'de, 27 Nisan-1 Mayıs arasında İstanbul'da, 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında ise Ankara'da gerçekleşecek. TEKNOFEST kuşağı inşallah büyümeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

- "KURDUĞUMUZ BİLİM MERKEZLERİ ÜLKEMİZDE BİLİME OLAN İLGİYİ ARTIRIYOR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, gençleri geleceğin teknoloji yıldızı yapmak için yürüttükleri bir diğer projenin de DENEYAP Türkiye projesi olduğunu belirterek, "81 ile yayılmış 100 DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde, evlatlarımız yapay zekadan nesnelerin internetine, tasarımdan kodlamaya, çok farklı ve geniş bir yelpazede proje geliştirmeyi öğreniyorlar. Diğer yandan, gençlerimizin uzaya ve astronomiye olan ilgisini arttırmak için gökyüzü gözlem etkinlikleri düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl Diyarbakır, Van, Erzurum ve Antalya'da 34 bin astronomi ve uzay meraklısını yıldızlarla buluşturduk. İnanıyoruz ki ufku Samanyolu kadar geniş gençlerimiz, Türkiye'yi uzay yarışında da Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacak." dedi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın çocukluğundaki bir anıdan bahsettiğini aktaran Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasan Tahsin başkanımız dedi ki, 'Ben öğrenciyken astronot olmak istiyordum. Coğrafya öğretmenime astronot olmak istediğimi söyledim. Öğretmenimiz bana 'Türkleri uzaya almazlar. Bizim oraya çıkma şansımız olmaz.' dedi. Neden bu cevabı verdi biliyor musun başkanım? Çünkü o zamanlar Recep Tayyip Erdoğan gibi vizyoner bir lider yoktu. Allah'ın izniyle Türkiye'nin ilk uzay yolcusunu biz bu sene Uluslararası Uzay İstasyonu'na yollayacağız. Ay yıldızlı al bayrağımızı bir Türk vatandaşı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda temsil edecek. Gidecek arkadaşlarımız çok kaliteli. Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız iki adayımızı tüm kamuoyuna ilan edecek. Bu gururu da Türkiye olarak hep beraber yaşayacağız.

TÜBİTAK desteğiyle farklı şehirlerde kurduğumuz bilim merkezleri ülkemizde bilime olan ilgiyi artırıyor. Bu merkezlerde çocuklarımızı bilimle buluşturuyor, uygulamalı etkinliklerle bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturuyoruz. Kurduğumuz bilim merkezlerini geçtiğimiz yıl 1 milyon vatandaşımız ziyaret etti. 275 binden fazla evladımız, bu bilim merkezlerindeki farklı eğitim programlarına katıldı. Geleceğin mühendislerinin, saygın bilim insanlarının, başarılı tasarımcılarının yetiştiği bu bilim merkezlerinden birini Gaziosmanpaşa'ya kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz."

- "YENİ AZİZ SANCARLAR YETİŞTİRMENİN GAYRETİ İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'ne TÜBİTAK eliyle yaklaşık 4 milyon lira destek sağladıklarını belirterek, "Gaziosmanpaşa Belediyemiz de bunun üstüne 6 milyon lira bütçe ayırmış oldu. Bu bilim merkezinin bünyesinde teknoloji, matematik, doğa bilimleri, tasarım, astronomi, uzay ve havacılık ile DENEYAP Atölyeleri yer alıyor." dedi.

Bu bilim merkezinde geleceğin Özdemir Bayraktarlarının yetişeceğini ifade eden Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir konuya değinmek mecburiyetindeyim. Ne diyordu geçenlerde, 'siyasetçiyim' diye ekran ekran gezen altılı masanın toy genel başkanlarından bir tanesi. 'İktidara geldiğimizde SİHA'lara dokunacağız' diyordu. Sonra üstüne ne dedi biliyor musunuz? 'Biz öyle bir belge hazırladık ki Avrupalılar görünce bize aferin diyecekler.' Avrupalılardan aferin kapmayı meziyet sanan bir sefillik. Bunların iplerinin başkalarının elinde olduğunu biz anlatsak bu kadar net anlatamazdık. Tam da bu noktada rahmetli Özdemir abinin bir sözünü hatırlamamız lazım. Rahmetli, her zaman şunu söylerdi; 'birilerinin yurt dışına bağımlı olma zorunluluğu, milletimize olan sorumluluğumuzun önüne geçemez.' Evet, onlar göbekten yurt dışına bağımlı olabilir ama biz bu millete bağlıyız. Milletimize hizmet etmeyi şeref sayar, takdiri de yalnızca milletimizden bekleriz.

Onlar SİHA'lara dokunmanın, milli projeleri durdurmanın hayalini kuradursun biz binlerce yeni Aziz Sancarlar yetiştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Türkiye'de yakaladığımız bilim, teknoloji, inovasyon ateşiyle hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. 2023 bu manada çok önemli. Milletimizin burada göstereceği takdir bu manada çok önemli. Biz her zaman Gaziosmanpaşalıların desteğini arkamızda gördük, onlar 2023'te de doğru tercihi yapacak, desteklerini Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasından eksik etmeyecekler. İnşallah 2023 ve sonrasında çok farklı, çok daha müreffeh, çok daha başarılı bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz."