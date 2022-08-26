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Politika

Bakan Varank'tan ''Gülşen'' tepkisi: Bundan kim, neden rahatsız olur?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, imam hatiplilerle ilgili skandal ifadeler kullanan şarkıcı Gülşen'in gözaltına alınmasına tepki gösterenlere, 'İmam Hatiplilere hakaret eden ahlaksız da aynı muameleyi görmüş... Bundan kim, neden rahatsız olur?' diye sordu.

26 Ağustos 2022 Cuma 15:49 - Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, provokatör şarkıcı Gülşen'in gözaltına alınmasına tepki gösterenlere sosyal medya hesabından cevap verdi.

Bakan Varank, "Başak Demirtaş'a hakaret eden ahlaksız, Alevi vatandaşlarımıza hakaret eden ahlaksız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden ahlaksız, hangi muameleyi görmüşse; İmam Hatiplilere hakaret eden ahlaksız da aynı muameleyi görmüş... Bundan kim, neden rahatsız olur?" ifadelerini kullandı.

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