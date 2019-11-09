İmamoğlu'na zor soru: Kimlere hangi imkanları peşkeş çekiyorsun?

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Bakan Varank'tan İmamoğlu'na: Bunun törenini yapıp kimlere hangi imkanları peşkeş çekiyorsun?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 'Temel Atmama' Töreniyle ilgili 'Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Eğer temel atmayacaksan bunun törenini yapıp kimlere hangi imkanları peşkeş çekiyorsun diyorum.' dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Topyekün kalkınmış bir Türkiye hedefimiz var. Bunun için bölgelerimizin potansiyelini değerlendiriyor, büyümeye ve kalkınmaya katkılarını en yüksek seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.
 
Varank, "Bugüne kadar Giresun'da fındık, Şanlıurfa'da pamuk ve hububat alanında 3 farklı lisanslı depoya 30 milyon avro yatırım yaptık." dedi.
 
İMAMOĞLU'NA TEPKİ
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi "Temel Atmama" Töreniyle ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Eğer temel atmayacaksan bunun törenini yapıp kimlere hangi imkanları peşkeş çekiyorsun diyorum." diye konuştu.

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