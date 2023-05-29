İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2023 Pazartesi / 10 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0787
  • EURO
    21,6093
  • ALTIN
    1255.04
  • BIST100
    4760.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na çağrı: İstifa etsen mi artık
Politika

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na çağrı: İstifa etsen mi artık

Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan çağrı geldi. Sosyal medyadan CHP liderine istifa çağrısı yapan Varank 'İstifa etsen mi artık' dedi.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 12:56 - Güncelleme:
Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na çağrı: İstifa etsen mi artık
ABONE OL

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti ancak adaylar yüzde 50+1 kuralını sağlayamadığı için seçimler 2. tura kaldı. 28 Mayıs yani dün yapılan seçimlerde YSK'nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazandı ve buna göre Erdoğan, 5 yıl daha cumhurbaşkanlığı yapacak.

Seçimde kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 47.84'lük oy oranıyla seçimi kaybeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan çok konuşulacak bir çağrı geldi. Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'na yaptığı çağrıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

KILIÇDAROĞLU'NA İSTİFA ÇAĞRISI

Bakan Varank, Twitter'dan yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaparak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstifa etsen mi artık, ne dersin? Kılıçdaroğlu"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.