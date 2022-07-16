Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yalandan yüzün zaten hiç kızarmıyor

Başkan Erdoğan'ın tercümanı Fatima Gülham Abushanab'ı hedef gösteren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar. Hep söyledim yine söyleyeceğim, Batı Erdoğan hakkında çok şey biliyor." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun skandal paylaşımına tepki Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Varank, "Sen partindeki kadınlara böyle hitap edebiliyor musun?" dedi.

"AYNI ZAMANDA, YALANCI VE CAHİLSİN DE..."

Başkan Erdoğan'ın tercümanı Fatima Gülham Abushanab'ı hedef gösteren Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap veren Bakan Varank, "Aynı zamanda, yalancı ve cahilsin de... Daha önce İngiliz bakanın Türkiye'de kamplar kuracağız dediğini iddia ettin. O bakan bunu bizzat yalanladı. Ne özür diledin, ne yalanını düzelttin. Yüzün zaten hiç bir yalanda kızarmıyor... Ne devlet adamlığı ne uluslararası ilişkiler biliyorsun" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NDAN ASLA DEVLET ADAMI OLMAZ!"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Liderlerin tete-a-tete yani başbaşa görüşmeleri olur. Her ülke için geçerlidir. Tercümanlar çeviri ile ilgili üçüncü kişiye bilgi veremez. Bu casusluk olur ve suçtur" ifadelerini kullandı. Bakan Varank yaptığı paylaşımda, "Sonuç: Kılıçdaroğlu'ndan asla devlet adamı olmaz!" dedi.