Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: Siz anca yalan fabrikası kurarsınız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "20 yılda hiç fabrika kurulmadı" şeklindeki asılsız iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylşaımla tepki gösterdi.

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya'daki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentteki organize sanayi bölgelerindeki müteşebbislerin hayata geçirdiği 21 farklı tesisin açılışını gerçekleştirdiklerini anlattı.

4,8 milyar liralık yatırımlar sayesinde yaklaşık 7 bin kişinin evine ekmek götürebildiğini belirten Varank, şöyle devam etti:

"Biz Türkiye'yi Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla büyütmenin derdindeyiz. Onun için biz müteşebbislerimize destekler veriyoruz. OSB'ye yatırımlar yapıyoruz. Bu sayede yapılan yatırımlar da Türkiye'de istihdam oluşuyor, ekonomi oluşuyor. Dün Sayın Kılıçdaroğlu Tokat'ta her zaman söylediği bir yanlışı tekrar dile getirmiş. Demiş ki 'AK Parti döneminde 20 yılda fabrika mı açıldı?' işte biz de davet ediyoruz onları, diyoruz ki fabrika görmek istiyorsanız OSB'leri gezin. Malatya'ya gelin burada iş insanlarımız sizi misafir etsinler. Ama bizim bu davetlerimizi de açıkçası kabul etmiyorlar."

Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade eden Varank, şunları kaydetti:

"Son 20 yılda sadece OSB'lere 700 milyon liraya yakın destek verdik. Bu yatırımların tamamı yatırım teşvik belgesi sayesinde hayata geçti. Burada iş insanlarımız siz değerli emekçi kardeşlerimiz Türkiye'nin itici gücü olan sanayiyle bu ülkeyi kalkındırmaya devam edecek ve inşallah biz çok müreffeh çok daha aydınlık bir Türkiye'yi göreceğiz. O Türkiye'ye kavuşacağız. Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım, hep birlikte ay yıldızlı bayrağımıza hizmet etmenin sevdasında olalım. Bunu yaptığımız müddetçe Türkiye'nin başaramayacağı hiçbir şey olmaz. İşte buradaki fabrika sadece LCW grubun 6. fabrikası. Bunun gibi buradaki her bir arkadaşımızın çok değerli yatırımları var. İşte bunlar sayesinde ekonominin çarkları dönmeye devam edecek. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Malatya'ya hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Yaptığımız her bir desteğin de misliyle bize döndüğünün farkındayız. Sizlerin hizmetkarı olacağız. İnşallah Türkiye'yi aydınlık yarınlara hep beraber çıkaracağız."

Varank, yatırımları gerçekleştiren müteşebbislere teşekkür ederek yatırımların bereketli olmasını diledi.

"SİZ DE ANCA YALAN FABRİKASI KURARSINIZ"

Bakan Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Klııçdaroğlu'nun dün "20 yılda hiç fabrika kurulmadı" şeklindeki asılsız iddiasına tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden tepkisini gösteren Bakan Varank, "Sadece bugün, 4,86 milyar ₺ yatırımla tamamlanan 6700 vatandaşımıza istihdam sağlayan 21 fabrikayı, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Malatya'da açtık. Siz de anca yalan fabrikası kurarsınız." ifadelerini kullandı.