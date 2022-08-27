Bakan Varank'tan Muhittin Böcek'e Kılıçdaroğlu sorusu: Yalan mı konuşuyor?

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin suya zam yapma sebebi olarak elektrikteki fiyat artışlarını göstermesine cevabı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sosyal medyadan Bakan Varank'ı etiketleyerek su fiyatlarındaki artışın elektriğe gelen zamları bahane etmesi karşısında Bakan Varank, "Muhittin Bey bütün belediyeler aynı elektriği kullanıyor ama siz Antalyalılara suyu ortalama %80 daha pahalı satıyorsunuz." dedi.

Varank, Böcek'e Kılıçdaroğlu'nun "Şanlıurfa'da belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava vereceğim" sözlerini hatırlatarak, "Söyleyin size de bedava versin. Yoksa yalan mı konuşuyor?" diye sordu.