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Politika

Bakan Varank'tan Nevşin Mengü'nün çirkin iftirasına sert cevap

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kendisi hakkında 'ODTÜ'ye sınav sorularını çalarak girdiği' imasında bulunan Nevşin Mengü'ye çok sert tepki gösterdi. Bakan Varank, 'Tuttuğum aynada, kendi faşist zihniyetleri karşılarına çıkınca nasıl da zorlarına gidiyor.' dedi.

26 Kasım 2022 Cumartesi 12:28 - Güncelleme:
Bakan Varank'tan Nevşin Mengü'nün çirkin iftirasına sert cevap
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Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında gerçekleştirdiği yayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile ilgili çirkin bir iddiada bulundu.

Bakan Varank'ın İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu ifade eden Mengü, ODTÜ hazırlık sınıfında İngilizce eğitim verildiğini söyledi ve soruların çalındığı döneme dair mesnetsiz bir iddia ortaya attı.

Mengü, "Varank'ın hazırlık okuması gerekirdi, hazırlığı atladı mı artık ne yaptı? Belki de ODTÜ'ye nasıl girdiyse hazırlığı da öyle atlamıştır. O dönemler sorular... Hatırlayın öyle dönemler oldu." şeklinde akla ziyan sözler sarf etti.

BAKAN VARANK: KENDİ FAŞİST ZİHNİYETLERİ KARŞILARINA ÇIKINCA NASIL DA ZORLARINA GİDİYOR

İftiralarla dolu videoyu alıntılayan Mustafa Varank, Mengü'ye sert bir cevap verdi.

Indiana'da fizikçi Geoffrey Fox ile çalıştığını belirten Bakan Varank, Mengü'nün iftirasına, "Tuttuğum aynada, kendi faşist zihniyetleri karşılarına çıkınca nasıl da zorlarına gidiyor! Ben Indiana'da fizikçi Geoffrey Fox ile çalıştım, beraber makalelerimiz var, hiç kılık kıyafetimle, inancımla ilgilenmedi. Ona da yaz istersen, belki soruları dağıtmıştır?" cevabını verdi.

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