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Politika

Bakan Varank'tan Özdağ'a sert tepki: Yalanını itiraf et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a yönelik 'İki yeğenini kamuda üst bir pozisyona yerleştirdi' iftirası ile sosyal medyada başlayan tartışma devam ediyor. Son olarak Bakan Varank, Özdağ'a 'Yalanını ya ispat et, ya da itiraf et.' diye seslendi.

1 Ağustos 2022 Pazartesi 16:05 - Güncelleme:
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Göçmenlere karşı ırkçı söylemleriyle bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a yönelik "Varank'ın yeğenleri olumsuz işlere karıştı ve adli mercilerce tespit edildi" sözlerine Bakan Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstermişti.

Bakan Varank paylaşımında Özdağ'ın iddialarının yalan olduğunu belirterek "Benim bırakın kamuda çalışanı, çalışan bir yeğenim yok." ifadelerini kullanmıştı.

Özdağ'ın iftiraları sonrası Bakan Varank, suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

"KIVIRMAYI BIRAK!"

Bakan Varank, bugün sosyal medya hesabından Özdağ'a bir tepki daha göstererek, "Kıvırmayı bırak! 4 gün oldu. 2 yeğenimi kamuda 20 yılda gelinebilecek üst düzey görevlere getirdiğim, adli olaylara karışınca yerlerini değiştirdiğim YALANINI ya ispat et, ya da YALANINI itiraf et. Yoksa her gün, senin nasıl bir karakter yoksunu olduğunu yazmaya devam edeceğim." dedi.

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