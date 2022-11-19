İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2022 Cumartesi / 25 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6105
  • EURO
    19,2641
  • ALTIN
    1046.41
  • BIST100
    4526.73
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Varank'tan Sözcü ve Cumhuriyet'e sert tepki: İspat etmeyen namerttir
Politika

Bakan Varank'tan Sözcü ve Cumhuriyet'e sert tepki: İspat etmeyen namerttir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2. derece akrabaları üzerinden yapılmaya çalışılan itibar suikastine sert tepki gösterdi. Sözcü ve Cumhuriyet'e seslenen Bakan Varank, 'Böyle bir işte en ufak usulsüzlük, yolsuzluk veya benim herhangi bir dahlim varsa ispat etmeyen, suç duyurusunda bulunmayan NAMERTTİR!' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi19 Kasım 2022 Cumartesi 10:32 - Güncelleme:
Bakan Varank'tan Sözcü ve Cumhuriyet'e sert tepki: İspat etmeyen namerttir
ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sözcü ve Cumhuriyet Gazeteleri tarafından hakkında ortaya atılan asılsız iddialara sosyal medya hesabı üzerinden sert tepki gösterdi.

"17 yıldır şahsıma en ufak bir olumsuzluk isnat edemeyenler 2. derece akrabalarımın ticari işleri üzerinden itibar suikasti yapmaya çalışıyor." diyen Bakan Varank açık çağrı yaparak, "Böyle bir işte en ufak usulsüzlük, yolsuzluk veya benim herhangi bir dahlim varsa ispat etmeyen, suç duyurusunda bulunmayan NAMERTTİR!" ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.