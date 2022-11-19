Bakan Varank'tan Sözcü ve Cumhuriyet'e sert tepki: İspat etmeyen namerttir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sözcü ve Cumhuriyet Gazeteleri tarafından hakkında ortaya atılan asılsız iddialara sosyal medya hesabı üzerinden sert tepki gösterdi.

"17 yıldır şahsıma en ufak bir olumsuzluk isnat edemeyenler 2. derece akrabalarımın ticari işleri üzerinden itibar suikasti yapmaya çalışıyor." diyen Bakan Varank açık çağrı yaparak, "Böyle bir işte en ufak usulsüzlük, yolsuzluk veya benim herhangi bir dahlim varsa ispat etmeyen, suç duyurusunda bulunmayan NAMERTTİR!" ifadelerini kullandı.

17 yıldır şahsıma en ufak bir olumsuzluk isnat edemeyenler 2. derece akrabalarımın ticari işleri üzerinden itibar suikasti yapmaya çalışıyor.



Böyle bir işte en ufak usulsüzlük, yolsuzluk veya benim herhangi bir dahlim varsa ispat etmeyen, suç duyurusunda bulunmayan NAMERTTİR! pic.twitter.com/kIEE8A9V3I — Mustafa Varank (@varank) November 19, 2022

Star Gazetesi