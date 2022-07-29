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Politika

Bakan Varank'tan Ümit Özdağ'a: İspat edemeyen alçaktır

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın iki yeğenini bir devlet kurumuna yerleştirdiğini iddia etti. Bakan Varank, Özdağ'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, 'İspat etmeyen sadece müfteri değil aynı zamanda alçaktır!' cevabını verdi.

29 Temmuz 2022 Cuma 08:30 - Güncelleme:
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yeğenleri üzerinden provokasyona girişti.

Özdağ, Varank'ın iki yeğeninin olumsuz işlere karıştığını ve olayın adli makamlarca tespit edildiğini öne sürdü. Öte yandan Özdağ, Varank'ın yeğenlerini bir devlet kurumuna yerleştirdiğini iddia ederek iftiralarını sürdürdü.

BAKAN VARANK'TAN HODRİ MEYDAN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, resmi Twitter hesabından Özdağ'ın mesnetsiz iddialarına cevap verdi.

"Bu ahlaksız provokatör de bana bulaşmaya çalışmış." diyen Varank, "Benim bırakın kamuda çalışanı, çalışan bir yeğenim bile yok. Hepsinin yaşları küçük." dedi.

Özdağ'a iddialarını ispat etmesi halinde istifa etmeye hazır olduğunu söyleyen Mustafa Varank, "İddialarını ispat edemezsen sen partinden ve vekillikten istifa edecek misin alçak müfteri!" ifadelerini kullandı.

Varank'ın yanıtını alıntılayan Özdağ ise, Varank'a kimlerden bahsettiğini ve olayı anladığını ima etmeye çalıştı.

Özdağ'a yalanını ispat etmeye davet eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şunları söyledi:

"Hadi hodri meydan! Kimmiş benim yeğenim? Hangi mahkeme ne karar vermiş? İspat etmeyen sadece müfteri değil aynı zamanda alçaktır!"

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