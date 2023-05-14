Bakan Varank'tan vatandaşlara çağrı: Oylarına sahip çıksınlar

AK Parti Bursa 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Varank, Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'ndeki 6 Nisan Anadolu Lisesi'ne, Kapadokya rengi Togg T10X ile geldi.

Seçmenlerle sıraya giren ve 2053 numaralı sandıkta oyunu kullanan Varank, daha sonra okul bahçesine geçerek gazetecilere açıklama yaptı.

Türkiye demokrasisinin dünyanın en olgun demokrasilerinden biri olduğunu vurgulayan Varank, sokak sokak gezerek seçim kampanyası dönemini geride bıraktıklarını söyledi.

"MİLLET NE DERSE O OLUR"



Varank, "Vatandaşlarımızın takdirleriyle Türkiye demokrasisi yeni bir aşamaya geçmiş olacak. Vatandaşımızın takdiri her şeyin üstündedir. Millet ne derse o olur. Biz zaten bu anlayışla bugüne kadar siyasetimizi yürüttük. Bundan sonra da Türk milletinin ferasetine Türk milletinin sağduyusuna güveniyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de hep beraber bu seçim sonuçlarıyla Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Sandık başlarında her partiden görevlilerin olduğunu, demokrasiyi ayakta tutabilmek için herkesin üzerine düşen görevi yaptığını anlatan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sandık ve seçim kurullarında görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Buradan bir hatırlatmayı da yapmamız lazım. Bu hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimlerinin bir arada olduğu bir seçim. Dolayısıyla iki pusulayla oy kullanılıyor. Sabahtan itibaren bazı sandıklarda arkadaşlarımızın, tek pusula verildiği örneklerle karşılaştığını gördük. Biz elbette tutanaklarımızı tuttuk, itirazlarımızı yaptık ama buradan tekrar vatandaşlarımıza çağrımız olsun. Oylarına sahip çıksınlar. Bu seçimde iki pusula kullanılıyor. İki pusulada da takdirlerine göre oylarını versinler. İnşallah neticeyi de akşamdan itibaren görmeye başlayacağız. Tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun diyoruz."

"VATANDAŞLARIMIZ HEM DEMOKRASİYE HEM DE ÜLKELERİNE SAHİP ÇIKIYOR"



Varank, oyunu 2053 numaralı sandıkta kullandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Buralar cıvıl cıvıl, vatandaşlarımız hem demokrasiye hem de ülkelerine sahip çıkıyor. Sabahtan itibaren sandıkların önünde kuyruklar oluşmaya başladı. Bu da aslında işte Türkiye'deki demokrasinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. İnşallah neticeleri de hep beraber alacağız. Sandıklarda görevli arkadaşlarımız var ama her bir vatandaşımız kendi oyuna sahip çıkma hakkına sahip. Bütün süreçleri izleme hakkına sahip. Vatandaşlarımız bu süreçlerde gelip oylarına sahip çıkmak istiyorlarsa sandıklar açılırken izleyebilir, ilçe seçim kurullarında süreçleri izleyebilir. Oldukça açık bir demokrasi yarışı şu anda devam ediyor. Neticenin de Türkiye için hayırlı olacağına biz inanıyoruz."

Bakan Varank, açıklamasının ardından oy kullanmaya gelen mahalle sakinleriyle fotoğraf çektirdi.