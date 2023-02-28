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Politika

Bakan Yanık, 24 TV'de açıkladı: Alo 144'ü hızlı bir şekilde devreye soktuk

24 TV'de gündeme ilişkin soruları cevaplayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremin ilk günü Alo 144 Sosyal Yardım Hattı'nın hızlı şekilde devreye alındığını belirtti.

28 Şubat 2023 Salı 15:04 - Güncelleme:
Bakan Yanık, 24 TV'de açıkladı: Alo 144'ü hızlı bir şekilde devreye soktuk
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 24 TV'de TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevapladı.

Bakan Yanık'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Depremin akabinde hemen Asya ekiplerimiz ayni yardımlar çerçevesinde bölgeye intikal ettiler. Ve depo kurma işlemlerine başladılar"

"Hızlı bir şekilde 144'ü devreye soktuk"

"Bizim depremin hemen akabinde hedefimiz afet ve acil durumda sıfırıncı dakikada sahaya çıkmaktır"

"Bugüne kadar 2 bin 661 adet battaniye, 157 bin yatak, 243 bine yakın elektrikli ısıtıcı, 1 milyon 700 bin gıda kolisi, 3 milyona yakın hijyen ürünü gibi 62 kalemde 45 milyon 550 bin adet ürün dağıtmışız."

"Bu süreci tamamlamamız ve anlamlandırmamız gerekiyor. Her birimizin bu tür afet ve acil durum hallerinde ihtiyacı olan destek biçimi farklı. Biz bunları planlamaya çalışıyoruz."

"Bugüne kadar psikososyal destek bağlamında 1 milyondan fazla görüşme gerçekleştirdik. Burada ilk elde yani psikososyal destekte yaptığımız şey; ihtiyaç analizi"

"6 Şubat itibarıyla sistemimize kayıtlı refakatsiz 1909 çocuğumuz var. Bunlardan 1511'ini ailelerine teslim ettik. Hastanelerde hali hazırda 311 çocuğumuz var."

"Kayıp çocuk ile ilgili bize gelen bir ihbar yok. İçişleri Bakanlığımız ile bu anlamda gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ancak 83 çocuğumuzun kimliklendirmesini yapamadık."

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