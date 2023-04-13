Bakan Yanık: Cumhur İttifakı'nın başkenti olarak Türkiye'ye bir ses vereceğiz

Yanık, partisinin Osmaniye İl Başkanlığı tarafından Royal Park Tesisleri'nde gerçekleştirilen aday tanıtım ve iftar programına, Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile geldi.

Partililer tarafından karşılanan Yanık, programda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin varlık sebebinin ve kuruluş gerekçesinin milletin iradesini milletin yönetimine dönüştürmek olduğunu söyledi.

Bir hizmet kadrosu olduklarını ve bayrak yarışını çok iyi bildiklerini aktaran Yanık, şöyle konuştu:

"Beraberliğin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. 20 yıldır değişik zamanlarda teşkilatın değişik bölgelerinde görev yapan arkadaşlarımızın ihtiyaç olduğunda bir araya gelmesinin ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu birlik ve beraberliği kaybetmediğimiz sürece, Osmaniye'de Cumhur İttifakı olarak birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi sürdürdüğümüz sürece Allah'ın izniyle hem 4 sıfır alacağız hem de Osmaniye'den Cumhur İttifakı'nın başkenti olarak Türkiye'ye bir ses vereceğiz. Diyor ya Cumhurbaşkanı'mız, 'Osmaniye'den Cumhur İttifakı olarak çok farklı bir ses bekliyoruz.' diye, biz Allah'ın izniyle o sesi buradan vereceğiz. Öncelikle buna inanmamız, bunun için gayret göstermemiz yeterli. Bu inanç, bu salonda, bu salonun içinde olmayan bütün teşkilat mensuplarımızda var. Bizlerde var ve inşallah bunu gerçekleştireceğiz."

Osmaniye'nin şehitler diyarı olduğunu ifade eden Yanık, Osmaniye'de çalışıp milleti daha ileriye götürmek için çabalarını ortaya koyacaklarını belirtti.

- "Cumhuriyeti Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmak zamanı gelmiştir"

Yanık, Türkiye Yüzyılı vizyonuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız yaklaşık 10-15 yıldır 2023, 2053, 2071'i işaret ediyor. Bu tarihlerin hiçbirisi tesadüf değil, biliyorsunuz. Bu tarihlerin her birisi bizim tarihimizdeki dönüm noktalarının belli periyotlarıdır. 2023, Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümü. Artık kuruluştan olgunluk çağına geçen cumhuriyeti Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmak zamanı gelmiştir. Merhametiyle, insanlığıyla, paylaşımıyla, adaleti, hakkı hakim kılmasıyla Türkiye'nin, Anadolu topraklarının, Müslüman milletin dünyaya söyleyecek bir sözü var. Bu sözü bu topraklardan yükselteceğiz. Bu sözü en güçlü bir biçimde yükseltecek yerlerden birisi Osmaniye'dir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Durmak yok yola devam." sözünü hatırlatan Yanık, durmayıp koşacaklarını, gelecekte gençlere, çocuklara daha iyi bir dünya, Türkiye ve Osmaniye bırakmak için gayret göstereceklerini söyledi.

- "4 sıfırı Osmaniye'den çıkaracağız"

Teşkilat yapısını bir saate benzettiğini dile getiren Yanık, şu ifadeleri kullandı:

"Bir saat ne kadar kıymetli olursa olsun, ne kadar değerli taşlardan yapılmış olursa olsun o küçücük, incecik yelkovan olmadığı zaman vakti göstermez. Vakti göstermeyen saatin de hiçbir anlamı yoktur. İşte biz teşkilat mensupları bir saatiz. Her birimizin durduğu yerde bir değeri, kıymeti var. Herkes görevini icra ederse bir bütünlük halinde vakti göstereceğiz. O zaman hepimiz küçük büyük demeden, öncesi, sonrası demeden, tam bir kardeşlik şuuruyla üzerimize düşeni yapacağız ve Cumhur İttifakı olarak Allah nasip ederse 4 sıfırı Osmaniye'den çıkaracağız. Hem de en yüksek oy oranıyla hem de bugüne kadar aldıklarımızın çok üzerinde bir oy oranıyla Cumhurbaşkanı'mıza, Cumhur İttifakı'mızın diğer paydaşlarına Osmaniye'den bu güzel hediyeyi inşallah hediye etmiş olacağız. Ben buna inanıyorum. Ben size güveniyorum. Memleketime, toprağıma güveniyorum. Toprağımın insanına güveniyorum. Gece gündüz demeden, sabah akşam demeden, kapı kapı, köy köy, mahalle mahalle çalışacağız."

Yanık, 2 yıl bakanlık görevi yaptığını ve 85 milyona hizmet ettiğini, bundan sonra da Osmaniye milletvekili olarak kapısının her zaman açık olacağını ve hizmeti sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından adaylarla fotoğraf çektirildi. Ardından milletvekili adayları ve partililer iftar yaptı.