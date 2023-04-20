Bakan Yanık: Güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin mücadelesini milletçe hep beraber vereceğiz

Bakan Yanık, Osmaniye'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehit yakınları ile gaziler ve aileleri için bir restoranda verilen iftara katıldı.

Programda konuşan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde şehitlerin emanetlerine, vatana, bayrağa, istiklal ve istikbale ne pahasına olursa olsun sahip çıktıklarını söyledi.

Bakanlık olarak, şehit yakınlarına minnet borcunun ödenmeyeceğinin bilinciyle çalıştıklarını belirten Yanık, "Biz de bu bilinçle her yapılanı daha iyileştirmek, daha çoğaltmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gelir desteğinden istihdam hakkına, sağlık hizmetlerinden eğitime varana kadar pek çok alanda sizin yanınızda olduk, yüzünüzdeki tebessümü diri tutan hizmetler sunduk ve sunmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.

Yanık, şehit yakınları ve gaziler için birçok hizmeti hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malullerine şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden, demir yolları ve deniz yollarının şehir içi ve şehirler arası hatlarından ücretsiz yararlanma imkanı sağladıklarını anlatan Yanık, şöyle devam etti:

"Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın yaşam kalitesini yükseltip onlara daha yüksek standartlarda hizmet vermek için kurumlar arası işbirliği protokolleri de yapıyoruz. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Türk Hava Yolları ile veri paylaşım protokolü, Ankara Üniversitesi ile de işbirliği protokolü imzaladık. Bakanlığımızla Türk Hava Yolları arasında imzaladığımız protokolle şehit ve gazi yakınları ile gazilere uçak biletlerinde yüzde 50 indirim uygulaması sağladık. Bu protokollerle hak sahiplerinin yaşam standartlarını inşallah daha da yükselteceğiz."

- MUHARİP GAZİLERİN AYLIKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ



Yanık, muharip gazilere verilen aylıklarla ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

Düzenlemenin kapsamına değinen Yanık, şunları kaydetti:

"Bundan böyle muharip gazilerimizin ki bunların içerisinde biliyorsunuz İstiklal, Kore ve Kıbrıs gazilerimiz de dahil oluyor, almakta oldukları şeref aylıkları, sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın asgari ücret tutarında eşitlenmiştir. Sizlerin huzurlu bir yaşam sürmemiz için elimizden gelen maddi ve manevi gayreti gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Biz Türkiye olarak bugün 85 milyon kader birliği yapmış, acıları ve mutlulukları paylaşan bir aileyiz. Ülkemizi böyle görüyoruz. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin mücadelesini milletçe hep beraber vereceğiz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21. yüzyılın yükselen lider gücü olmayı başaracağımıza yürekten inanıyorum."