Bakan Yanık: Herkes görüyor ve söylüyor

Bakan Yanık, Pendik'te düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, seçim sürecinde listeler belli olduktan sonra yepyeni çalışmaların eşiğinde olacaklarını söyledi.

İktidarda oldukları 20 yıl boyunca ülkede her alanda ciddi bir sıçrama olduğunu, yerli otomobil Togg'un da sokaklarda yer almaya başladığını hatırlatan Yanık, şunları kaydetti:

"Parasını verip alamadığınız savunma sanayisi ürünlerini bugün ülkenin kendi içinde yapıyoruz. İçeride muhalefet ne kadar kabul etmek istemezse de uluslararası alanda İHA'ların, SİHA'ların, dünyanın savunma sistemini, savunma denklemini değiştirdiğini herkes görüyor ve söylüyor."

Bakan Yanık, AK Parti'nin gelişmiş birçok ülkeyi geçecek şekilde sosyal hizmet ve insana destek mekanizmalarında çalışmalar yaptığını anlattı.

İnsana hizmet noktasında yaptıklarının görülmesi için salgın dönemine bakmanın yeterli olduğunu dile getiren Yanık, "Bundan 15-20 sene önce Almanya'da, Avrupa'da 'yapılıyor' dediğimiz pek çok hizmeti biz pandemide fersah fersah önde gerçekleştirdik. Avrupa'da pandemi döneminde bakımevlerindeki ölüm oranı yüzde 31 ile 84 arasında değişti. Bizde ise yüzde 4,4'tür. Sadece bu kıyas bile bizim insana verdiğimiz değer, sosyal hizmetler noktasında aldığımız mesafe noktasında sanıyorum gerçeği ortaya koymak için yeterli." ifadelerini kullandı.