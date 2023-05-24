İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2023 Çarşamba / 5 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8944
  • EURO
    21,4239
  • ALTIN
    1255.37
  • BIST100
    4424.92
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Yanık: Kadınlar sahip çıktığı sürece AK Parti'nin sırtı yere gelmez
Politika

Bakan Yanık: Kadınlar sahip çıktığı sürece AK Parti'nin sırtı yere gelmez

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “AK Parti, kadınların partisidir. Kadınlar sahip çıktığı sürece AK Parti'nin sırtı yere gelmez” dedi.

IHA24 Mayıs 2023 Çarşamba 18:27 - Güncelleme:
Bakan Yanık: Kadınlar sahip çıktığı sürece AK Parti'nin sırtı yere gelmez
ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Eyüpsultan'da gerçekleşen Kadın ve Gençlik Buluşması'na katıldı. Bakan Derya Yanık'a Belediye Başkanı Deniz Köken ve kadınlar eşlik etti. 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimle ilgili konuşan Bakan Yanık, "14 Mayıs 2023'te milletimiz seçimlerde cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istediğini, gönlünün kimden yana olduğunu ortaya koydu. Buna rağmen bu işin bitmediği, 2. tur seçimleri için en baştan elimizden geleni yapmayı görev biliyoruz" dedi.

"Kadınlar sahip çıktığı sürece AK Parti'nin sırtı yere gelmez"

Kadınların AK Parti'nin arkasında olduğunu söyleyen Bakan Yanık, "28 Mayıs 2023, ertesi gün 29 Mayıs İstanbul'un Fethi maddi ve manevi fethini de beraber kutlamış olacağız. 29 Mayıs'ı çifte bayram olarak kutlayacağız. AK Parti, kadınların partisidir. Kadınlar sahip çıktığı sürece AK Parti'nin sırtı yere gelmez. 21 yıldır, kadınların oylarıyla, kadın seçmenleriyle, kadın teşkilat mensuplarıyla iktidar olduğunu, başarıdan başarıya koştu" şeklinde konuştu.

Bakan Derya Yanık, daha sonra bir programa katılmak için ayrıldı.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
  • Bakan Yanık
  • Derya Yanık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.