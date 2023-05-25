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Politika

Bakan Yanık Sosyal Dayanışma Merkezleri'nin artırılacağını açıkladı

Kuştepe'de Roman kadınlarla bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Önümüzdeki süreçte sadece İstanbul'da değil, bütün Türkiye'deki Roman bölgeleri başta olmak üzere Sosyal Dayanışma Merkezlerimizi yaygınlaştıracağız' dedi.

IHA25 Mayıs 2023 Perşembe 14:59 - Güncelleme:
Bakan Yanık Sosyal Dayanışma Merkezleri'nin artırılacağını açıkladı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, seçim çalışmaları kapsamında Şişli Kuştepe'de Roman Kadınlar ile bir araya geldi. Burada kadınlarla birlikte 'Sevgi Yürüyüşü' gerçekleştiren Yanık, Kuştepe'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan Sosyal Dayanışma Merkezi'ni ziyaret etti. Kuştepe'de yoğun ilgiyle karşılanan Yanık, burada Roman vatandaşlara seslendi.

'KUŞTEPE'DE SOSYAL DAYANIŞMA MERKEZİMİZİ AÇTIK, TÜM HEMŞERİLERİMİZİ BU MERKEZE BEKLİYORUZ'

Bakan Yanık, 'Roman kardeşlerimiz Cumhurbaşkanımızı, Cumhurbaşkanımız da Roman kardeşlerimizi çok sever. Sevgili dostlar, sizinle burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Kuştepe'de Sosyal Dayanışma Merkezimizi açtık. Tüm hemşerilerimizi bu merkeze bekliyoruz. Merkezlerimizi hanımlar için kurduk. Özellikle hanımlar oraya gidip el işi gibi birtakım faaliyetler yapabilirler. Ayrıca çocuklar için de yerimiz var. Roman kardeşlerimizle alakalı sosyal dayanışma merkezlerinin yapılması ve konut ihtiyacı olan bölgelerde konut edindirme çalışmalarımızı da Çevre Bakanlığımız ile birlikte devam ettiriyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte sadece İstanbul'da değil, bütün Türkiye'deki Roman bölgeleri başta olmak üzere Sosyal Dayanışma Merkezlerimizi yaygınlaştıracağız. Bu merkezlerimizi yaygınlaştırarak hanımlara meslek edindirme imkanlarını ayaklarına götürmüş olacağız. Çocuklarımızın da eğitimlerine devam etmeleri önemli. Roman çocuklarımız arasından yetenekli ve başarılı çocuklarımızı desteklemek için Sosyal Dayanışma Merkezlerini yaygınlaştıracağız. Bakanlıklar olarak Roman vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa beraber yapacağız. İnşallah hep beraber yolumuza devam edeceğiz" dedi.

  • Derya Yanık
  • Sosyal Dayanışma Merkezleri
  • AK Parti

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