Bakan Yanık: Vatandaşlarımız artık hizmet alabilmek için kapı kapı gezmiyor, bilakis biz devlet olarak onların hanelerine gidiyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da "Akademi Buluşmaları 3: Aile" toplantısına katıldı. Özel bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Yanık, toplantının "Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi" ana başlığı altında olduğunu belirterek, aile yapısının Hz. Adem ve Hz. Havva'dan bu yana geldiğini söyleyerek, ailenin önemine dikkat çekti. Ailelere yapılan yardımlarda artık vatandaşların kapı kapı gezmediğini ifade eden Bakan Yanık, sosyal hizmet sorumlularının aileleri ziyaret ettiğini ve yardımları ailelere göre düzenlediklerini söyledi.

"BÜTÜN HİZMETLERİMİZİ, POLİTİKALARIMIZI 'AİLE ODAKLI' DÜŞÜNÜYORUZ"

Çok yönlü sosyal hizmetler sunduklarını, doğrudan aileleri hedefleyen kapsamlı ve etkin aile odaklı politikalar belirlediklerini ifade eden Bakan Yanık, "Bakanlığımızın yayınlarında, sosyal medya paylaşımlarında ve benim konuşmalarımda sık sık vurguladığımız bir şey var; bütün hizmetlerimizi, politikalarımızı 'aile odaklı' düşünüyoruz. Her ne kadar dünya büyük bir hızla değişiyor olsa da aile hâlâ önemi koruyan, toplumsal hayatımızın en kritik kurumlardan birisi. Bunun farkında olarak hizmetlerimizi yapılandırıyoruz ve aile odaklı modeller geliştiriyoruz" dedi.

"2013 YILINDAN BU YANA 2,9 MİLYON VATANDAŞIMIZA EĞİTİM SAĞLADIK"

2013 yılından bu yana kurulmaya başlanan Sosyal Hizmet Merkezleri'nin 391'e ulaştığını ve bu merkezler sayesinde vatandaşlara hizmetlerin daha hızlı yapıldığını belirten Yanık, "Sosyal Hizmet Merkezi sayımızı Türkiye genelinde 400'e ulaştırmak faaliyet planındaki hedeflerimizden birisi. Aile kurumunu korumak ve güçlendirmek için özellikle ailelere yönelik programlara özel olarak önem veriyoruz. Bu kapsamda Aile Eğitim Programımız (AEP) ile 'eğitim ve iletişim', 'yaşam becerileri', 'hukuk', 'iktisat', 'medya' ve 'sağlık' olmak 5 alan üzere gibi 28 modülden oluşan eğitimler veriyoruz. Aile Eğitim Programı kapsamında ülkemiz genelinde 2013 yılından bu yana 2,9 milyon vatandaşımıza eğitim sağladık" ifadelerini kullandı.

"PDR MEZUNU DANIŞMANLARIMIZ İLE ÜLKEMİZ GENELİNDE 84 BİN BAŞVURUYA ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNDUK"

Aile yapısının korunması için danışmanlık hizmeti sunduklarını söyleyen Yanık, "Evliliğin sürdürülmesinde, çocukların yetiştirilmesinde yaşanan muhtemel sorunların çözümüne katkı sağlamak için ise ayrıca 'aile danışmanlığı' hizmeti veriyoruz. Aile eğitim programı daha kapsayıcı, daha bütünlüklü bir program, genel bir program ama evlilikte sorun varsa, ebeveynin yaşadığı problemler varsa bunların çözümüne katkıda bulunmak üzere ayrıca aile danışmanlığı hizmeti sağlıyoruz. Bu hizmetimizin kapsamı boşanma düşüncesinde olan çiftlerin süreci sağlıklı yönetebilmelerine destek olmayı da içeriyor. Bugüne kadar İl Müdürlüklerimizde görev yapan uzman personellerimiz aracılığı ile görev yapan psikolog, sosyal çalışmacı ve PDR mezunu danışmanlarımız ile ülkemiz genelinde 84 bin başvuruya ücretsiz danışmanlık hizmeti sunduk. Kasım 2019 tarihinden itibaren vatandaşlarımız aile danışmanlığı hizmetinden yararlanmak için e-devlet üzerinden de başvuru yapabiliyor" dedi.

"2022 YILI TEMMUZ AYI İTİBARIYLA AİLESİ YANINDA 147 BİN 139 ÇOCUĞUMUZA 1 MİLYAR 754 MİLYON TL SED ÖDEMESİ YAPTIK"

Çocukların eğitiminde ailelere yardımcı olmak için Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) verdiklerini ifade eden Yanık, "Bu destekten 2002 yılında 11 bin 807 çocuğumuz faydalanırken 2022 yılı Temmuz ayı itibarıyla ailesi yanında 147 bin 139 çocuğumuza destek oluyoruz. Bu kapsamda 2022 yılı temmuz ayı itibarıyla toplamda yaklaşık 1 milyar 754 milyon TL SED ödemesi yaptık" ifadelerine yer verdi.

"78 MİLYAR TÜRK LİRASINDAN FAZLA EVDE BAKIM YARDIMI ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Evde Bakım Yardımları çerçevesinde aylık 3 bin 336 TL yardım yaptıklarını söyleyen Yanık, "Bu yardımdan 554 bin 578 kişi faydalanıyor. Bu yardım kalemi için temmuz ayında toplam 1 milyar 850 milyon TL kaynak aktardık. Bu güne kadar toplamda 78 milyar Türk lirasından fazla evde bakım yardımı ödemesi gerçekleştirdik" diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZ ARTIK DEVLETTEN HİZMET ALABİLMEK İÇİN KAPI KAPI GEZMİYOR"

Talep odaklı hizmet arzını, arz odaklı hizmet sunumuna dönüştürdüklerini belirten Yanık, "Hizmete ihtiyacı olan vatandaşlarımız artık devletten hizmet alabilmek için kapı kapı gezmiyor, bilakis biz devlet olarak onların hanelerine gidiyor ve ilgili sosyal hizmet modelini onlar için tasarlıyor ve kendilerine ulaştırıyoruz. Aile Sosyal Destek Programımız yani kısaca ASDEP kapsamında alanında uzman personellerimizle vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. ASDEP personelimiz sahada düzenli olarak hane ziyaretleri yapıyor. Bu ziyaretler ile ihtiyaç tespitinde bulunuyor, vatandaşlarımızı durumlarına uygun hizmetlere yönlendiriyor, bir nevi rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlamış oluyoruz" dedi.

"TÜRKİYE AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2021 İTİBARIYLA SAHA VE İLK ANALİZ KISMI BİTTİ"

Türkiye'nin aile yapısına yönelik araştırmalarda belirli bir aşamaya geldiklerini ifade eden Yanık, "Türkiye aile yapısı araştırması 2021 itibarıyla saha ve ilk analiz kısmı bitti, şu anda ileri analiz kısmını sürdürüyoruz. Ergen profili, üniversite gençliği profili, boşanma nedenleriyle ilgili araştırmalarımız ve kadına yönelik şiddetin sebepleriyle ilgili araştırmalarımız da devam ediyor. 2022 yılı sonu itibarıyla bunların da tamamlanmasıyla çok önemli bir Türkiye'nin sosyal panoramasını ortaya çıkaracağımıza inanıyorum. Buradan da hem hizmetlerimizin güncellenmesi, yenilenmesi hem de yeni hizmet başlıklarının ortaya çıkması veya belki değiştirmemiz, düzeltmemiz gereken hizmet başlıklarının ortaya çıkarılması anlamında çok önemli bir veri seti ortaya çıkarılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.