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Politika

Bakan Yanık'tan Babacan'a 'Kırmızı Yelekliler' cevabı: Siz hiç merak etmeyin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, “Aile Sosyal Destek Uzmanlarımız gidip vatandaşın kapısını çalsınlar” ifadesine ilişkin, “Babacan hiç endişe etmesin, 26 milyon hanenin hepsinin kapısını çalacağız. Biz onlara ‘Kırmızı Yelekliler' diyoruz. Bizim süper kahramanlarımızdan bir grup. İhtiyacı olan hizmete kendisini de yönlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

IHA22 Ekim 2022 Cumartesi 10:37 - Güncelleme:
Bakan Yanık'tan Babacan'a 'Kırmızı Yelekliler' cevabı: Siz hiç merak etmeyin
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "Aile Sosyal Destek Uzmanlarımız gidip vatandaşın kapısını çalsınlar. Devlet, vatandaşına ulaşsın istiyoruz" ifadelerine sosyal medya üzerinden cevap verdi. Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Altılı masada yer alan herkesin taktiği bu demek ki. Var olan hizmetleri hiç yokmuş gibi yapacağını vaat etmek. Babacan'ın bahsettiği programın adı Aile Sosyal Destek Programı yani kısaca ASDEP. Biz onlara 'Kırmızı Yelekliler' diyoruz. Bizim süper kahramanlarımızdan bir grup."

Yanık, ASDEP'in 2017 yılından bugüne yaklaşık 4,2 milyon haneye ziyaret gerçekleştirdiği bilgisini vererek, "Henüz Ali Babacan'ın hanesine gitmemiş olabilirler ama Babacan hiç endişe etmesin, 26 milyon hanenin hepsinin kapısını çalacağız. İhtiyacı olan hizmete kendisini de yönlendireceğiz. Bakalım Babacan ya da altılı masa önümüzdeki günlerde, hayata geçirilmiş hangi hizmetimizi vatandaşlarımıza vaat edecekler? Merakla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
  • DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
  • Kırmızı Yelekliler

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