Bakan Yanık'tan Gabar açıklaması: Şimdi petrol fışkırıyor

AK Parti'nin Osmaniye milletvekili adayı Yanık, Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli Beldesi'nde esnafı ziyaret etti.

Ardından Hasanbeyli ilçesinde düzenlenen halk buluşmasına katılan Yanık, buradaki konuşmasında, her vatandaşın hizmete layık olduğunu söyledi.

Muhalefetin mahalli idareler seçimlerinde kazandığı illerde yürütülen belediyeciliği eleştiren Yanık, İzmir Büyükşehir Belediyesinde halen altyapı hizmetlerinin ve su meselesinin çözülmediğini hatırlattı.

Yanık, muhalefeti eleştirerek şöyle konuştu:

"Karşımızdaki blok, bugün 6'lı, 7'li, 8'li, sağında, solunda, masanın altında, üstünde, yanında, yöresinde gördüğümüz, görmediğimiz bir sürü ortağı var. Karşımızdaki blok bu işte. Dün neyse bugün de bu. 20 sene önce neydiyse bugün de aynı beceriksizlik, aynı umursamazlık, aynı gamsızlık. Çünkü millete hizmet etmek, bir şey sunmak gibi bir dertleri yok. Nerede Hasanbeyli'nin derdiyle uğraşmak, nerede Doğu'nun, Güneydoğu'nun, Karadeniz'in, Akdeniz'in derdiyle uğraşmak."

AK Parti'nin yaptığı hizmetleri anlatan Yanık, vatandaşın kapı kapı gezip hizmet almaya çalıştığı sistemden, vatandaşa "Bir ihtiyacın var mı?" diye kapı kapı gezen bir devletin olduğunu anlattı.

"GABAR'DA PETROL FIŞKIRIYOR"

Karşılarında milletin derdinden bihaber bir muhalefet olduğunu ifade eden Yanık, "O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza sahip çıkacağız. Çok açık söylüyorum, bunu bir bakan, milletvekili adayı olarak söylemiyorum, bu milletin bir evladı olarak söylüyorum. Çukurova'nın, Osmaniye'nin bir evladı olarak söylüyorum." dedi.

Yanık, terörle mücadeledeki başarılara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Askere giden her çocuğumuzun arkasından acaba sağ gelecek mi, gelmeyecek mi? endişesini taşıdığımız günlerden bugün elhamdülillah sulh-u selamet içerisinde çocukların yolunu gözlediğimiz günlere geldik. Gabar, bundan 10-15 sene öncesine kadar adını duyduğumuzda tüylerimizin diken diken olduğu bir yer. Her gün haberlerde işte 'Pusu kuruldu, Gabar'da çatışma çıktı, şu kadar askerimiz şehit oldu'. Şimdi ne oldu; Petrol fışkırıyor o Gabar'da. Türkiye'nin zenginliğinin sembolü olacak Allah'ın izniyle."