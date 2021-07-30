Bakan Yanık'tan orman yangınlarına ilişkin açıklama

AA 30 Temmuz 2021 Cuma 12:35 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 12:35

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden orman yangınları ile ilgili kundaklama dahil her türlü ihtimalin değerlendirildiğini belirtti.

Ülkenin akciğerlerini hedef alan bu ihanetin en ağır şekilde cezalandırılacağından şüphelerinin olmadığını vurgulayan Yanık, hükümetin, yangınların kontrol altına alınması için tüm imkanları seferber ettiğini, 2 İHA, 3 uçak, 38 helikopter, 1 insansız helikopter, 680 arazöz ve 4 bin görevli ile 7/24 çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, 6 ilimizde 101 uzman personelimizle 324 haneye ulaştık, 1142 kişiye psikososyal destek verdik. Yangından etkilenen vatandaşlarımız için destek ve yardımlarımızı sürdüreceğiz. Yerleşim alanlarını da etkileyen yangınlarda mağdur olan hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla, Adana 3 milyon 500 bin, Antalya 5 milyon, Mersin 500 bin, Osmaniye 1 milyon lira olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza kaynak aktarıyoruz."