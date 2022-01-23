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Politika

Bakan Yardımcısı Ersoy'dan CHP'li Bakan'a cevap: Mehmetçiğin yıpratılmasına asla izin verilmeyecektir

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'a cevap vererek, “Mehmetçiğin, dini inanç ve ibadetleri üzerinden yıpratılmasına asla izin verilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

IHA23 Ocak 2022 Pazar 15:42 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 15:45
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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, "Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki çeşitli dinci yapılanmaların varlık gösterdiği ve personelleri kendi bünyelerine katmaya çalıştıkları" iddiasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Ersoy, şunları kaydetti:

"'Rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardır' sözü misali, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir iddia ile Murat Bakan'ın da başka vesilelerle terörle mücadelesiyle devletine, vatanına, milletine borcunu ödeyen Kahraman Jandarma Teşkilatımızı bu başarısından dolayı iftiralarıyla yıpratmak isteyenler tarafından harekete geçirildiği görülmektedir. Murat Bakan gibiler ve HDP'li dostları ne kadar üzülseler de Kahraman Jandarmamız kanunlardan, milli ve manevi değerlerinden aldığı güç ve ilhamla vatanını savunmaya devam edecektir. Tamamı yalan ve iftiradan ibaret olan bu ve benzeri iddialarla 'Mehmetçik Ruhuyla' inançla ve kahramanca görevini yerine getiren, bu milletin ve medeniyetin evlatlarının, dini inanç ve ibadetleri üzerinden yıpratılmasına da asla izin verilmeyecektir."

  • İçişleri Bakan Yardımcısı
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