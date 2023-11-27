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Politika

Bakan Yardımcısı Yıldız: Türkiye, Somali'nin terörle mücadelesine katkı sunuyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Türkiye'nin güvenlik alanındaki destekleri sayesinde Somali'nin bugün terörle etkin mücadele edebildiğini kaydetti.

AA27 Kasım 2023 Pazartesi 21:12 - Güncelleme:
Bakan Yardımcısı Yıldız: Türkiye, Somali'nin terörle mücadelesine katkı sunuyor
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Bakan Yardımcısı Yıldız, Dakar Uluslararası Afrika'da Barış ve Güvenlik Forumu kapsamında düzenlenen "Güvenlik sınamalarına ortak yaklaşım" başlıklı oturumda konuştu.

Forumun, "Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler" bulmak için en iyi platform olduğunun altını çizen Yıldız, etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Yıldız, Antalya Diplomasi Forumu ile Dakar Uluslararası Afrika'da Barış ve Güvenlik Forumu arasındaki işbirliği çerçevesinde bu forumu desteklediklerini dile getirdi.

Afrika'nın ana sorununun terör olduğunu kaydeden Yıldız, terörle mücadele noktasında Türkiye'nin kıtaya desteğinin tam olduğunu anımsattı.

Yıldız bu noktada asıl odaklarının Somali olduğunun altını çizerek, her sektörden güvenlik güçlerini eğittiklerini ve Somali'de bir Türk hastanesi olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 10 yıldır süren bu eğitim ve işbirliği sayesinde Somali'nin terörle etkin mücadele etmeye başladığını kaydeden Yıldız, her iki ülkenin bu işbirliğinden memnun olduğunu ifade etti.

Uluslararası toplumun Afrika'yı anlamaktan hala çok uzak olduğuna işaret eden Yıldız, bu durumun da iklim değişikliği, eşitsizlik, bulaşıcı hastalıkların artması ve düzensiz göç gibi zorlukları ele almak için irade eksikliğine neden olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin çok taraflılığa inandığını kaydeden Yıldız, bu kapsamda kıtada 44 büyükelçilik ile 20'den fazla koordinasyon ve işbirliği ofisinin bulunduğunu söyledi.

Yıldız, devletin çabalarının yanı sıra Türk toplumunun da Afrika'ya ilgisinin günden güne arttığını sözlerine ekledi.

  • dışişleri bakan yardımcısı
  • güvenlik destekleri
  • terör mücadelesi

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