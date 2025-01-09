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Politika

Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Baas rejiminin devrilmesinin üzerinden geçen 1 ayda Türkiye'deki 52 bin 622 Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi.

9 Ocak 2025 Perşembe 14:44 - Güncelleme:
Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"2017'den bugüne Suriye'ye gönüllü geri dönenlerin sayısı 792 bin 625 olmuştur."

"52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü. "Öncü göçmen" adı altında bize müracaat eden ailenin reisi veya ailenin en büyük reşit olan bireyi izin almakla ilgili göç idaresine müracaat ettiği zaman aynı gün içerisinde izinlerini veriyoruz"

"6 sınır kapımızda dönüşler devam ediyor"

"8 Aralık'tan bugüne gönüllü dönüşler arttı."

"40 günde, AFAD hiç boş durmadı 460 tır un yardımı olmak üzere, STK'lardan da bin 370 çeşitli gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri koli olmak üzere bin 958 tır ve kamyon insani yardım gerçekleştirmiştir"

  • Bakan Yerlikaya
  • Suriye
  • geri dönüş

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