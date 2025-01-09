İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"2017'den bugüne Suriye'ye gönüllü geri dönenlerin sayısı 792 bin 625 olmuştur."

"52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü. "Öncü göçmen" adı altında bize müracaat eden ailenin reisi veya ailenin en büyük reşit olan bireyi izin almakla ilgili göç idaresine müracaat ettiği zaman aynı gün içerisinde izinlerini veriyoruz"

"6 sınır kapımızda dönüşler devam ediyor"

"8 Aralık'tan bugüne gönüllü dönüşler arttı."

"40 günde, AFAD hiç boş durmadı 460 tır un yardımı olmak üzere, STK'lardan da bin 370 çeşitli gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri koli olmak üzere bin 958 tır ve kamyon insani yardım gerçekleştirmiştir"