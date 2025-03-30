Bakan Yerlikaya: Güzel ülkemizin ve bütün inananların Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum

Yerlikaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Konya'daki tarihi Kapu Camii'nde bayram namazını kıldı, ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Bakan Yerlikaya, bayram namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların bayramını tebrik ederek, "Güzel Konya'mızın, güzel ülkemizin, bütün gönül coğrafyamızın, bütün inananların mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu bayram inşallah bizler için hepimiz için bütün gönül coğrafyamız için barış, kardeşlik, huzur afiyetler getirsin diye kalben dua ediyorum." diye konuştu.

Namazın ardından cemaatle bayramlaştıklarını dile getiren Yerlikaya, ramazan ayının sağlıkla, huzurla geçtiğini ve bayrama ulaşıldığını belirtti.

Yerlikaya, bayramların çok özel günler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu bayram sevinç günü, coşku günü, küslerin barıştığı, kucaklaştığı, kardeşliğin büyüdüğü, perçinlendiği günlerdir. Dolayısıyla bizler, hepimiz bu bayramı fırsat bilerek eskilerin tabiriyle kalplerimizi yakınlaştırmalıyız. Bayramlar, birlik, beraberlik, kucaklaşma, birbirimizi dünya için değil, hesabi değil, yürekten, kalpten, Allah için sevdiğimizi ifade ettiğimiz günlerdir, en güzel şekilde kıymetlendirmeyi, değerlendirmeyi, bizlere, sizlere ve bütün gönül coğrafyamıza nasip etsin."

Ülke olarak bayram sevincinin yaşandığını dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de, dünyanın her neresinde olursa olsun, zulme uğrayan, sıkıntıda olan darda olan kardeşlerimize dua ediyoruz. 'Ya Rabbi bu Ramazan Bayramı'na hürmeten, bu edilen dualara hürmeten bu kardeşlerimizi feraha, kurtuluşa eriştir Ya Rabbi' diyoruz."