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Politika

Bakan Yerlikaya: Sadece kalıcı konutları değil gönülleri de tekrar inşa edeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Sadece kalıcı konutları değil, gönülleri de yeniden inşa edeceğiz” dedi.

IHA24 Haziran 2023 Cumartesi 20:13 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: Sadece kalıcı konutları değil gönülleri de tekrar inşa edeceğiz
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kurban Bayramı öncesi Osmaniye'ye ziyarette bulundu. Bakan Yerlikaya ilk olarak helikopter ile havadan denetim gerçekleştirmesinin ardından afetzedeler için kurulan çadır kenti ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Şanlı bayrağımızın gölgesinde Osmaniyeli kardeşlerimizle el ele, gönül gönüleyiz. Depremzede vatandaşlarımızın da esnaflarımızın da duası bir. Türkiye Yüzyılı'nda sadece kalıcı konutları değil, gönülleri de inşa edeceğiz. Devletimiz kararlıdır. Milletimiz kararlıdır. Biz kararlıyız" ifadeleri yer aldı.

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