Bakan Yerlikaya: Terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımız devam edecek

Bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak üzere Van'a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Ferit Melen Havalimanında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın tarafından karşılandı. Geldiği kentte ilk olarak Van Valiliğini ziyaret eden Bakan Yerlikaya, burada bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, terörle mücadeledeki azim ve kararlılığın Cumhurbaşkanının liderliğinde hiç durmaksızın devam edeceğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, "Van'ımız sınır gücünden, dış ticaretinden, gerekse buradaki organize sanayinin güçlenmesi noktasında milletvekillerimiz, Valimiz, meslek odalarımızla el birliğiyle çalışacaklardır. Şehrimizde büyük bir uyum var. Bunu görüyoruz ve iftihar ediyoruz. Valimiz, milletvekillerimiz, bütün kurum ve kuruluşları ve güvenlik güçlerimiz, hakeza şehrimizdeki kıymetli vakıf derneklerinde de güzel bir uyum var. Allah nazardan saklasın diyoruz" dedi.

"Bayram sevinci acıya dönüşmesin"

Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatili dolayısıyla yollarda büyük bir trafiğin olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Yollarda büyük bir trafik var. Hep söylüyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak tedbirlerimizi aldık. Gerek havadan, gerek karadan sayılarını sizlerle birlikte paylaştık. Ama biz şunu söylüyoruz; lütfen trafikte olan vatandaşlarımız, bayram sevincini dikkatsizlik sebebiyle acıya dönüştürmesin. Gözünü yoldan ayırma diyoruz. Sevdiklerinin gözünü yolda bırakma diyoruz. Kazasız, sıkıntısız bir yolculuk diliyoruz. Şimdiden başta Van'ımız olmak üzere, Türkiye'mizin ve İslam coğrafyamızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Sağlık, huzur ve mutluluklar diliyoruz" diye konuştu.

Daha sonra esnaf ziyaretine geçen Bakan Yerlikaya, burada karşılaştığı vatandaşlarla bayramlaşarak, şeker ikram etti. Bakan Yerlikaya, esnaf ziyaretinin ardından bir çayevine giderek, burada esnafla bir süre sohbet etti.