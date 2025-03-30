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Politika

Bakan Yerlikaya'dan şehit polis memuru Mesut Acar için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da görev sırasında fenalaşarak şehit olan polis memuru Mesut Acar için başsağlığı diledi.

AA30 Mart 2025 Pazar 10:39 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya'dan şehit polis memuru Mesut Acar için taziye mesajı
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Şanlıurfa'da görev sırasında fenalaşarak şehit olan polis memuru Mesut Acar için taziye mesajı paylaştı.

Acar'ın, dün akşam firari şahsın yakalanması esnasında rahatsızlandığını, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu hatırlatan Yerlikaya, "Bayram günü acımız, üzüntümüz tarifsiz. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
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