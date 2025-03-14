Bakan Tunç'tan 'Terörsüz Türkiye' süreci için çağrı: Herkese sorumluluk düşüyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van'da soruları cevapladı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları

Soruşturma devam ediyor. İlk bulgulara göre suda boğulma şeklinde söz konusu. Başsavcılığın çalışmaları devam ediyor.

Terörsüz Türkiye hedefi hepimiz için önemli. Bin yıllık kardeşliğimize maalesef 40 sene önce dinamik konuldu, fitne ateşi yakıldı. Büyük kayıplar verdik terörle. Trilyonlarca parayı terörle mücadeleye harcamak zorunda kaldık. Binlerce şehit verdik. Bu acıları yaşamış bir millet olarak terörden kurtulmayı önemsiyoruz.

Son günlerde sayın Bahçeli'nin grup konuşmasından sonra yeni adımlar var. DEM Heyetinin İmralı'da yaptığı görüşmeler sonrası çalışmalar var. Terör örgütünün kendini feshedip silahları bırakması yönünde yoğun çağrılar var. Terörsüz Türkiye'nin şafağındayız diyebiliriz. Bu konuda da herkese görev düşüyor. Bin yıllık kardeşliğimize saplanan hançer çıkarılacak.

"BELEDİYELER GÖREVİNİ YAPMALI"

Sahipsiz hayvanlarla ilgili sorun devam ediyor. Geçen sene hazırlanan tasarı yasalaşmıştı. Burada hem hayvanları yaşatalım ama bu hayvanlar insanlara zarar vermesin. Sokaklar güvenli olsun. Bu anlamda yasaların getirdiği zorunluluklar var. Belediyelerin bütçelerinde pay ayırarak barınak yapma ve sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışmaları yapmalı. Belediyeler görevini yapmalı. Burada işin adli boyutu söz konusu. Maalesef sokak hayvanları yüzünden hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Kabul edilecek bir durum değil. Bunu önlemek durumundayız. İnsanlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Yasayı en etkin şekilde kullanmak gerekir.