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Politika

Bakan Yumaklı: Çok farklı yatırımların yapılmasını sağlayacağız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere çok farklı yatırımların yapılmasını sağlayacaklarını belirtti.

AA28 Eylül 2024 Cumartesi 20:00 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı: Çok farklı yatırımların yapılmasını sağlayacağız
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Bakan Yumaklı, kentteki programı kapsamında Dörtyol ilçesinde Latif Çınar'a ait narenciye bahçesinde yapılan hasada katıldı.

Çiftçilerle ürün toplayan Yumaklı, hasadın bereketli geçmesini diledi.

Yumaklı, gazetecilere, narenciye sezonunun açılmaya başladığını söyledi.

Portakal, mandalina, greyfurt ve limonun bu yıl da önemli ürünlerinden olacağını dile getiren Yumaklı, "Geçtiğimiz yıl 8 milyon tona yakın narenciye hasadı yapılmıştı. Bu yıl rakamın bir miktar daha düşüğü olacak diye öngörüyoruz." dedi.

Yumaklı, narenciye ürünlerine ilişkin alınan tedbir ve kararları uygulamaya başladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Ürünlerin üretilmesinden ziyade bunların sanayisi konusu son derece önemli. Bugün elbette ürünler son derece temiz, taze şekilde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüketicilerin ellerine, raflara ulaşıyor ancak tarımsal sanayi kısmı da son derece önemli. Dolayısıyla bu bölgede özellikle tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere çok farklı yatırımların yapılmasını sağlayacağız inşallah."

Bakan Yumaklı, hasat sezonunun tüm üreticilere büyük katkılar getirmesini temenni etti.

Hasada, Vali Mustafa Masatlı ile AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Kemal Karahan da katıldı.

  • Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
  • Bakan Yumaklı
  • hatay

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