Bakan Yumaklı: Değerlerini yitiren memleketlerin ne hale geldiğini çok yakından takip ediyoruz

Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı İftar programında yaptığı konuşmada, memleketi Kastamonu'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

İnanç ve değerlerin önemine değinen Yumaklı, "İnancını ve değerlerini yitiren memleketlerin, milletlerin ne hale geldiğini televizyon ekranlarında çok yakından takip ediyoruz. İnsanlarımız aynı zamanda bu topraklardaki milli birlik ve beraberliğimizin en önemli yapı taşı. Hepimiz bu topraklara ruhunu veren bir gönül ikliminin, kardeşlik ruhunun varisleriyiz." diye konuştu.



Yumaklı, şöyle devam etti:



"Milletçe ödediğimiz bedeller var. Yaşadığımız toprakları vatan yapabilmenin de belki de en önemli şartı bu. O yüzden ülkemize dönük emperyalist emellere hiçbir zaman geçit vermeyecek kadar sağlam bir inanca sahibiz. Güçlü bir ülke, güçlü bir Türkiye'nin, güçlü bir devlet ve millet yapısına sahip olması gerektiğini her daim söylüyoruz. Bugün kardeşlik ruhuna, birlik ve beraberliğe daha fazla sarılmak çok çok daha önemli."

Terörün bitmesinin önemine değinen Yumaklı, "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın önemli vizyonu ve Cumhur İttifakımızın kararlı duruşu ile 40 yıldır bu ülkenin insanının başına musallat olan terör belası da, hepimizin bir ve beraber olmamıza sebep olacak bir iklimde, bir yolda gidiyor. İnşallah meyvelerini de vermeye başladı. Milletimizin huzuru ve güvenliği için Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için bu beladan da en kısa sürede kurtulmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Kastamonu'ya 2022-2023 yıllarında yapılan yatırımlardan bahseden Yumaklı, şunları kaydetti:



"2022 ve 2023 yılları içerisinde tam 216 proje ve yatırım Kastamonu'da tamamlanmış durumda. Çiftçilerimize ve orman köylülerimize ekipman desteklerinden taşkın korumaya, dere ıslahlarından köy yollarına, köprülere, okullara, kütüphanelere, spor salonlarına, yüzme havuzlarına ve daha nicelerine kadar ilimizin ve ilçelerimizin bütün ihtiyaçlarını tespit ettik ve tamamladık. Hükümetimizin devam eden ve takibimizde olan halihazırda 157 projesi için harcanmış olan rakam şu ana kadar 16 milyar lirayı geçmiş durumda. İnşallah bunların da hepsini tek tek önümüzdeki dönemde tamamlayacağız ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

Söz söylemek yerine icraat yaparak vatandaşlara faydalı olan bir parti olduklarını anlatan Yumaklı, üreticilerin de her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Kastamonu için çok önemli bir yeri olan ve şeker pancarı üreticilerimizi yakından etkileyecek ve ilgilendirecek olan bir müjdeyi de bu akşam sizlerle paylaşmak istiyorum. 2025 yılı başından itibaren Kastamonu Şeker Fabrikasına teslim edilecek pancarlar için üreticilerimizin A kotası pancar alım fiyatının yüzde 5'i oranında pancar üretimine teşvik primi verilecek. Bunu da buradan sizlere belirtmek istiyorum." şeklinde konuştu.



Yumaklı, iklim sebepleri nedeniyle bazı ürünlerde zaman zaman verim düşüklüğü olabildiğini dile getirerek, "Biz de Kastamonu etrafındaki verim düşüklüğü sebebiyle ve ekim alanlarının küçük olması ve gelirle alakalı sorunlar oluşturması sebebiyle bu verilecek teşvik priminin üreticilerimizin emeğini koruyacağına ve üretime teşvik edeceğine, yönlendireceğine inanıyorum. Tüm üreticilerimize tekrar hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Yumaklı, programın sonunda kadınlara çiçek takdim etti.