Bakan Yumaklı: Güçlü olmanın teminatı yine AK Parti'dir

Yumaklı, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde İlyas Arslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sorgun 7. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bu ülkenin köklerinden, topraklarından doğmuş, Türkiye'nin hasbehas Anadolu insanının partisi olduğunu belirterek, 22 yıldır da ülkeye çağ atlattığını, çehresini değiştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin dünyadaki görünürlüğünü, dünyanın Türkiye'ye olan bakışını değiştirdiklerini ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bunun ne önemi var diye küçümseyenler var. Bunu perdelemek isteyenler var. Biz bugün yaşıyoruz ama bizim çocuklarımız için daha güzel, daha iyi bir ülke bırakmanın temelleriydi bunlar, 22 senedir. Türkiye Yüzyılı, bundan sonra bunu çok daha ileri götürmek üzere bir idealdir. Bir hayaldir, bir Kızıl Elma'dır. İnşallah hep beraber oraya ulaşacağız. Üreterek büyüyeceğiz ve paylaşarak büyüyeceğiz. Biz mazlumların, gariplerin, gurebanın hakkı ve hukuki için mücadele etmeye devam edeceğiz. Milletimizin istiklal ve istikbalini oluşturma ve bunu kuvvetlendirmek üzere, çalışmak üzere devam edeceğiz ve milli iradeye saygı duyanlara hizmet etmek bizim başımızın üzerindedir diyen bir parti olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kardeşliğimizi, vatanın bölünmez bütünlüğünü ve bunun için gerekli fedakarlıkları yapmaya 'evet diyerek devam edeceğiz."

Türkiye Yüzyılı'na değinen Bakan Yumaklı, dünyada ve Türkiye'nin etrafındaki değişimi gördüklerini söyledi.

Daha önce "Adamlar yapmış" diye gıptayla izledikleri şeyleri yapan bir Türkiye gördüklerini belirten Yumaklı, "Türkiye'nin yükselen bir yıldızı var ama etrafımızda sadece Müslüman olduğu için ya da sadece birtakım değerlere, kıymetlere sahip olduğu için de katliama uğrayan ülkeler var. Konu ne, konu güçlü olmak. Konu, istiklalinize de istikbalinize de güçlü bir şekilde sahip çıkmanız, bir olmanız, iri olmanız, diri olmanız, hep beraber Türkiye olmanız, bunun başka bir yolu yok. Bu ülkelerin hepsine baktığımız zaman onlar da zamanında 'Bizim memleketimizde böyle bir şey olmaz' diyorlardır muhtemelen ama hiç öyle bir şey yok." diye konuştu.

Güçlü olmak zorunda olduklarını vurgulayan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her alanda güçlü olacağız. Eğer ben Tarım ve Orman Bakanı'ysam Türkiye'nin ihtiyacı olan gıdanın üretilmesi için her şeyi yapacağım. Hatta daha da fazlasını üretip etrafımızda bu imkana sahip olmayan ülkelere de bunları ihraç edeceğim. Hem onların ihtiyacını karşılayacağız hem de memleketimize gelir elde etmiş olacağız. Çünkü şu bir gerçek, artık kabına sığmayan bir Türkiye var, çok çok önemli. Hani bir sembol olarak söylüyoruz, söylediğimiz zaman kızıyorlar çünkü bu aslında hangi zihniyet tarafından yönetildiğimizin de ne olduğunu gösteren önemli bir örnek, toplu iğne bile üretilemeyen, yapamayan bir ülkeden bugün kendi savaş uçağını, gemisini, helikopterini, aklınıza ne geliyorsa... Biz sadece ormanlar için insansız hava aracı kullanıyoruz, eskiden gözlerimiz kapalıydı. Şimdi 7/24 bu başarının altında bu gerçek var. Dünyada bunu kullanan orman yangınlarında 2'inci ülkeyiz. Bunu söylediğimiz zaman hemen olayı değiştirmek adına başka şeylerden bahsedilmeye başlanıyor. Daha birçok örnek verebiliriz bununla alakalı. Güçlü olmanın ve bu memleketin insanlarının bu memlekette hak ettiği gibi yaşamasının teminatı da yine AK Parti'dir."

- GÜÇLÜ TARIM, GÜÇLÜ TÜRKİYE PAROLASIYLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Güçlü bir ülke olmanın sadece Türkiye için önem taşımadığına işaret eden Yumaklı, Türkiye denildiğinde mazlum insanların gözlerinin bir başka parladığını anlattı.

Güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğini vurgulayan Yumaklı, şunları söyledi:

"Çünkü bir, iki sene önce pandemi zamanı bu salonlarda böyle oturabilir miydiniz? Birer tane boşluk, en iyi ihtimal ağızlarda maske, hatta mümkünse böyle ortamlara girmeyelim diye konuşulurdu. Yeniden böyle bir şey olmayacağı ne malum? Dolayısıyla biz gıdamızı kendi vatandaşlarımızın, bu ülkede yaşayanların ihtiyacı kadar sizler sayesinde üreterek o konuda en ufak bir zafiyete izin vermeyeceğiz. Bir örnek, bunu her yerde veriyorum, pandemi zamanında koca koca ülkeler havaalanlarında başka ülkelerin maskelerine el koydular. Çünkü bu konu şudur, bazen paranız da olsa alamayacağınız şeyler vardır. İşte gıda konusunda güçlü tarım, güçlü Türkiye parolasıyla çalışmaya devam ediyoruz."

İklim değişikliğinden dolayı yağış rejiminin değiştiğini kaydeden Bakan Yumaklı, yağışların eskisi gibi olmadığını söyledi.

Su konusunun birinci öncelikleri olduğunu dile getiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili de suyu merkeze alan, onun etrafında tarımsal üretimimizi de bir daha planladık. Artık her yerde her şey ekelim değil, suya göre tarım yapalım, buna göre de bütün desteklerimizi yeniden düzenleyelim şeklinde bir çalışma yaptık. Bunu sadece bu yıl için gelecek yıl için değil, Türkiye'mizin gelecek 20 yılları, 50 yıllarını oluşturmak, bunlara altyapı hazırlamak için yaptık. Aynı şekilde de devam edeceğiz inşallah. Neyi hedefliyoruz, artık daha verimli üretim yapmamız lazım, daha kaliteli üretim yapmanız lazım. Bunları kayıt altına almamız lazım ki bizler ne yaptığımızı bilelim, ölçebilelim. Hem üretim yapanları hem de sektörü mutlaka ama mutlaka sürdürülebilir yapmamız lazım. İşte bunun için biz üretim planlamamızı 3 yıllığına ve önümüzdeki 3 yıl üretim yapanların önünü görebileceği şekilde belirlemiş olduk. Şu anda arkadaşlarımız bunu anlatmaya devam ediyor. Çünkü 40 yıldır, 50 yıldır söylenen bir şeydi bu, yapmak bize nasip oldu. Bu uğurda çalışmış olanlara da buradan huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum."

Bakan Yumaklı, Yozgat'ta ve Sorgun ilçesinde yaptıkları hizmetler ve yürüttükleri projeler hakkında da bilgi verdi.

Yumaklı, programın ardından Yozgat Valiliğini ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleştirildi.