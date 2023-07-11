İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2023 Salı / 23 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1066
  • EURO
    28,7032
  • ALTIN
    1624.95
  • BIST100
    6352.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Politika

Bakan Yumaklı mevkidaşı Istvan Nagy görüştü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Macaristan Tarım Bakanı Istvan Nagy ve beraberindeki heyetle görüştü.

AA11 Temmuz 2023 Salı 14:48 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı mevkidaşı Istvan Nagy görüştü
ABONE OL

Bakanlıktaki görüşmede, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılması yönündeki Türkiye'nin ve uluslararası kuruluşların çalışmaları, Türkiye ile Macaristan arasında tarım ve ormancılık alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi gibi konular ele alındı.

Türkiye'nin Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasına önem verdiğine dikkati çeken Yumaklı, bu çabaların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde artarak süreceğini belirtti.

Yumaklı, iki ülke ilişkilerine de değinerek, karşılıklı çabalarla tarım ve ormancılık alanlarındaki işbirliğinin daha iyi noktalara gelebileceği inancını ifade etti.

Bakan Nagy ise Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel ve taşkınlar dolayısıyla Bakan Yumaklı'ya "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesinin önem taşıdığını vurgulayan Nagy, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin çabalarının çok değerli olduğunu bildirdi.

  • tarım ve orman bakanı ibrahim yumaklı
  • macaristan tarım bakanı istvan nagy
  • görüşme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.