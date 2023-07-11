Bakan Yumaklı mevkidaşı Istvan Nagy görüştü

Bakanlıktaki görüşmede, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılması yönündeki Türkiye'nin ve uluslararası kuruluşların çalışmaları, Türkiye ile Macaristan arasında tarım ve ormancılık alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi gibi konular ele alındı.

Türkiye'nin Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasına önem verdiğine dikkati çeken Yumaklı, bu çabaların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde artarak süreceğini belirtti.

Yumaklı, iki ülke ilişkilerine de değinerek, karşılıklı çabalarla tarım ve ormancılık alanlarındaki işbirliğinin daha iyi noktalara gelebileceği inancını ifade etti.

Bakan Nagy ise Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel ve taşkınlar dolayısıyla Bakan Yumaklı'ya "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesinin önem taşıdığını vurgulayan Nagy, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin çabalarının çok değerli olduğunu bildirdi.