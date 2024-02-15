Bakan Yumaklı: Organize tarım bölgelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz

Bakan Yumaklı, Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde (TDİ Besi OSB) incelemelerde bulundu.

Yumaklı, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya'nın tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olduğunu söyledi.

TDİ Besi OSB'nin örnek teşkil ettiğine vurgu yapan Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Organize tarım bölgeleri bitkisel, hayvansal üretimde üretimimizi arttırmak, verimli ve kaliteli üretime sahip olmak adına üreticilerimizin birbirlerine tecrübe aktarımı ile hem nitelik olarak hem nicelik olarak daha fazla üretim yapılmasına sebep olacak olan en önemli unsurlardan bir tanesi. Amacımız tüketicimizi makul fiyatla ürüne kavuşturmak ama aynı zamanda üretimimizi artırarak üreticilerimizin sürdürülebilir üretimini yapabileceği geliri elde etmesini sağlamaktır.



Biz kim üretim yaparsa, Türkiye'nin ihtiyacı olan üretimi ve bu üretimden elde edilen bu ihtiyacın fazlası olanı da ihraç ederek ülkemize döviz kazandırmakla ilgili kim varsa onların yanındayız. Ülkemizde üretim sürdürülebilir olsun, verimli olsun, kaliteli olsun. Üreticiler, ürettiklerinin ve emeğinin karşılığını alsın. Tüketicilerde makul fiyatlara ihtiyaçları olan gıda ürünlerine ulaşsınlar. Bunun olması için Türkiye'nin dört bir tarafından bakanlığımız bütün çalışanlarıyla sahada."

Bakan Yumaklı'ya temaslarında Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez eşlik etti.

