Bakan Yumaklı: Tarımsal hasılada Avrupa birincisiyiz

Yumaklı, Kastamonu Valiliği'nce Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Burada bir konuşma yapan Yumaklı, Gazze'de maalesef ramazan ayında bile durmayan bir katliam yaşandığını söyledi.

Gazze'de yaşanan katliama şahitlik ettiklerine dikkati çeken Yumaklı, "Beşikteki bebeklerden yaşlılara kadar, kadınlardan sakatlara kadar genç yaşlı, bebek kadın demeden maalesef gözümüzün önünde on binlerce insanın katliamına şahitlik yapıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda en çok şehit vermiş bir ilin evladı olarak yüreğimizi dağlayan bu durumun bir an önce sona ermesi için dua ediyoruz. Allah onları ve dünyadaki bütün mazlum ve mağdur milletleri etnik kimliğine, inancına bakılmaksızın bulundukları zor durumdan kurtarsın. Dünyada bu tür haksızlıklara hiçbir ayrım gözetmeksizin 'dur' diyen tek bir ülke var o da Türkiye ve tek bir lider var Sayın Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla bizler bununla alakalı iyi dileklerimizi belirtirken aynı zamanda bununla ilgili bütün dünyada gereken diplomasiyi en yoğun şekilde yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

- "TARIMSAL HASILADA AVRUPA BİRİNCİSİYİZ"

Bayramın bereketiyle geleceğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Yağışları da beraberinde getirecek. Özellikle suyun çok kritik olduğu ve bundan sonra da olacağı dönemde elbette yağışların olması çok önemli. Bu bereket aynı zamanda bizim ülkemizin zaman zaman tarımsal üretimde bulunduğu yer açısından önemli. Tarımsal üretimde bizim bulunduğumuz yeri anlatırken şaşkınlıklara neden olduğunu görüyoruz. Sanki ilk kez söylemişiz gibi şaşkınlıklara neden oluyor ama biz tekrar edelim. Bunu yapan bu ülkenin çok kıymetli üreticileridir. Bizler tarımsal hasılada Avrupa birinciliğimizi, dünyada ilk 10 ülke arasında olduğumuzu, sebze meyve üretiminde dünyada 4. sırada olduğumuzu, 21 üründe ilk 3 sırada yer aldığımızı, 208 başlıkta yaklaşık 2 bin 250 çeşit ürünü dünyanın 186 ülkesine ihraç ettiğimizi söylemeye devam edeceğiz. Bir çok alanda olduğu gibi bu alanda da güçlüyüz. Dolayısıyla bunları gerçekleştirmiş olan üreticilerimize şükranlarımızı iletiyorum."

Milli Parkların bütün vatandaşlara açık olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Kastamonu gibi denizinden yeşiline ruh dünyamıza hitap eden o hamurundan mutfağına, sarımsağından siyezine kadar daha birçok zenginliklere sahip olan bir ilden bunları söylemek de benim için gurur vesilesi. Bayram vesilesi ile buradan bir duyuru yapalım. Şöyle birkaç saatimizi ailemizle geçirelim dediğiniz herhangi bir noktada Doğa Koruma Milli Parkların tesisleri, alanları bütün vatandaşlarımıza açık. Dolayısıyla sizleri de bu alanlara bekliyoruz. Cenabıhak birliğimizi beraberliğimizi bozmasın, güçlendirsin. Hepimiz bir beraber oldukça güçlüyüz. Ne olursak olalım, ne düşünürsek düşünelim, bizim ülkemiz, bizim milletimiz her şeyin önünde olmak zorunda." ifadesini kullandı.

Vali Meftun Dallı ise katılanların bayramını kutladı.