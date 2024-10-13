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Politika

Bakanlar, Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünde kutlama mesajı paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AA13 Ekim 2024 Pazar 16:57 - Güncelleme:
Bakanlar, Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünde kutlama mesajı paylaştı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Aziz milletimizin bağımsızlık mücadelesinin merkezi, Cumhuriyetimizin kalbi Ankara'nın başkent oluşunun 101'inci yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da "Cumhuriyetimizin kuruluşunda ve istiklal mücadelemizde merkez olan Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla ve şükranla yad ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise şunları kaydetti:

"Yüzyıllık başkent Ankara. Cumhuriyetimizin kalbi, istiklal mücadelemizin merkezi olan Ankara'mızın başkent oluşunun 101'inci yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin simgesi olan Ankara'mız kültürel zenginliği ve tarihi mirasıyla ülkemizin dünyaya açılan kapısıdır. Ülkemizin bugünlere ulaşmasına öncülük eden Ankara'mızın eşsiz tarihi ve kültürel mirasını en güçlü şekilde yaşatacak, tanıtacak ve gelecek nesillere aktaracağız. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Ankara'nın başkent oluşunun 101'inci yıl dönümü vesilesiyle bu eşsiz toprakları bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Başkentimizin 101'inci yılı kutlu olsun."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli Mücadelemizin karargahı, Cumhuriyetimizin kurulduğu şehir Ankara'mızın başkent olarak kabul edilişinin yıl dönümünü kutluyorum. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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