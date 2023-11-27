İSTANBUL 5°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2023 Pazartesi / 15 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9106
  • EURO
    31,6237
  • ALTIN
    1868.76
  • BIST100
    8107.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakanlar Bolat, Kacır, Yumaklı ve Uraloğlu, TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı
Politika

Bakanlar Bolat, Kacır, Yumaklı ve Uraloğlu, TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun da katılımıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısının Ankara'da yapıldığını bildirdi.

AA27 Kasım 2023 Pazartesi 18:22 - Güncelleme:
Bakanlar Bolat, Kacır, Yumaklı ve Uraloğlu, TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı
ABONE OL

Bolat, sosyal medya hesabından, toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Toplantıda TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve birlik başkanlarının da hazır bulunduğunu ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yola çıktığımız bu yeni dönemde devletimizi dünyanın her noktasında başarıyla temsil eden, ülkemizin gururu ihracat camiası ile 'Hedef 2024: Yeni Pazarlar, Yeni Rekorlar' başlığı altında, dünya üzerindeki her bir ülke için ayrı ayrı yapılabilecek çalışmaları, kalıcı fırsatları ele aldık. Küresel ekonomi, lojistik ve tedarik zinciri konularının yanı sıra, tüm boyutlarıyla dış ticaretimizin bugünü ve geleceği hususunda önemli tespitler ve önerileri dinledik."

Bolat, paylaşımında, toplantıya katılan ve fikirlerini sunan, Türk ekonomisinin daha güçlü, daha rekabetçi bir seviyeye gelmesi için çaba gösteren herkese şükranlarını sundu.

  • Bolat
  • Kacır
  • Yumaklı
  • Uraloğlu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.