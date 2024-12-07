İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2024 Cumartesi / 6 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7999
  • EURO
    36,8294
  • ALTIN
    2942.91
  • BIST100
    10081
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakanlar Kacır: Gaziantep organize sanayi bölgesinde 308 bin kardeşimiz çalışıyor
Politika

Bakanlar Kacır: Gaziantep organize sanayi bölgesinde 308 bin kardeşimiz çalışıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Gaziantep'te 2002'de 2 organize sanayi bölgesinde 53 bin kardeşimiz çalışıyorken şimdi 7 organize sanayi bölgesinde 308 bin Gaziantepli kardeşimiz çalışıyor.' dedi.

AA7 Aralık 2024 Cumartesi 16:31 - Güncelleme:
Bakanlar Kacır: Gaziantep organize sanayi bölgesinde 308 bin kardeşimiz çalışıyor
ABONE OL

Bakan Kacır, Güneyşehir'de 5 bin 113 konutun anahtar ve tapu teslim töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin dört bir yanını eserlerle, hizmetlerle ve projelerle donatmaya devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin üretimle yükseldiğini, sanayisiyle ve teknolojiyle Türkiye Yüzyılı'na adım attığını ifade eden Kacır, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin dört bir yanını organize sanayi bölgeleriyle donatıyoruz. Artık 81 şehrimizde organize sanayi bölgelerinde fabrikaların bacaları tütüyor. OSB'lerde istihdamı 415 binden 2 milyon 700 bine çıkardık. Üretimde olan tesis sayısını 11 binden 59 bine yükselttik. Gaziantep bu bölgenin ve Türkiye'nin 10 milyar dolar üzerinde ihracatla üretim üssü haline geldi. Gaziantep'te 2002'de 2 organize sanayi bölgesinde 53 bin kardeşimiz çalışıyorken şimdi 7 organize sanayi bölgesinde 308 bin Gaziantepli kardeşimiz çalışıyor. Gaziantep'in KOBİ'lerine destek oluyoruz. Depremden sonra Gaziantep'te iş yerlerinin, KOBİ'lerin, esnafımızın yaralarını hep birlikte sarıyoruz. AK Parti öncesinde Gaziantep'te KOSGEB desteğinden yararlanan KOBİ sayısı sadece 77'ydi. AK Parti döneminde Gaziantep'te 29 bin 719 KOBİ'mize katkı sağladık. İnşallah hep birlikte Gaziantep'in hem bu bölgenin hem Türkiye'nin parlayan yıldızı olması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz. Gaziantep'e bir bilim merkezi kazandırdık inşallah onun da açılış törenini birlikte icra edeceğiz. İnşallah nice eserlerle, nice hizmetlerle, nice projelerle Gaziantep'in yıldızı Türkiye Yüzyılı'nda parlamaya devam edecek."

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
  • Bakan Kacır
  • gaziantep

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.