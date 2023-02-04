Bakanlar Nazilli'de halka seslendi

Bakan Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı otobüsü üzerinden yaptığı konuşmada, Nazillilerle buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde eser siyaseti yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Kurum, Türkiye'ye hizmeti "boyun borcu" olarak gördüklerini ifade etti.

Büyük ve güçlü Türkiye davasına sahip çıkacaklarını kaydeden Kurum, "Bizler sizler için ne zaman afet olsa ne zaman bize ihtiyacınız olsa dibinizde, yanınızda olacağız. Hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz." diye konuştu.

- "BU MİLLETE 'FAİZİ ARTIRARAK GELİYORUM.' DİYORSAN KUSURA BAKMA"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milletin sesini duyan, milletin taleplerini yerine getiren bir hizmet politikası yürüttüklerini aktardı.

Seçime hazır olduklarını da belirten Nebati, şöyle konuştu:

"Bizler hazırız, sandıklar da hazır, rakamlarımız da hazır. Bak dillerini yuttular. Soruyorum buradan, altılı masanın ekonomi kurmaylarına, 2 yılda enflasyonu düşüreceksin değil mi? Net bir soru soruyorum faizi artıracak mısın, artırmayacak mısın? Bu millete 'Faizi artırarak geliyorum.' diyorsan kusura bakma."

Bakan Nebati, AK Parti'nin yüksek faiz ve maliyetle değil, büyümeyle yoluna devam edeceğini söyledi.

- "ÖNÜMÜZE ADNAN MENDERES'İN İDAM FOTOĞRAFINI KOYDULAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahip çıkan herkese teşekkür etti.

Türkiye'nin tarihinde büyük badirelerden geçtiğini ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Bu ülkede bir başbakan asıldı. Hepinize dediler ki 'Haddinizi, hududunuzu bilin. Sakın bize başkaldırmayın.' 'Biz ne söyleyeceksek onu yapmak zorundasınız.' diye babalarımıza, dedelerimize, bize, hatta çocuklarımıza, torunlarımıza korku saldılar. Dediler ki 'Nasıl giyineceğinize biz karar vereceğiz. Nerede çalışacağınıza biz karar vereceğiz. Nerede okuyacağınıza biz karar vereceğiz. Nerede yaşayacağınıza biz karar vereceğiz. Kimi seveceğinize, kimi sevmeyeceğinize biz karar vereceğiz. Eğer bizden fazla birisini severseniz onu darağacına göndeririz. Kim sizin hakkınızı savunmaya çalışırsa kim size yol yaparsa, kim size baraj yaparsa, kim size hastane yaparsa, kim size havalimanı yaparsa eğer kim sizin lehinize adım atarsa ona haddini biz bildiririz.' dediler. Yıllardır on yılda bir bu ülkede darbe yaptılar."

Soylu, Türkiye'nin geçmişte darbelerle geri götürülmeye çalışıldığını kaydederek, "Önümüze Adnan Menderes'in idam fotoğrafını koydular. Bu ülkede rahmetli Özal'a yapmadıkları hakareti bırakmadılar. Demirel dahil eşine hakaret ettiler. Rahmetli Erbakan'a rahmetli Türkeş'e yapmadıklarını bırakmadılar." diye konuştu.

- "TÜRKİYE'NİN SÜKUNUNU BOZMALARINI ENGELLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin yüz yıllık hedefini ortaya koyarken birilerinin PKK'yı koruduğunu söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

"Yıllarca tam 40 yıldır bu ülkeye kan kusturdular, bu ülkenin ilerlemesini engellediler. İHA'ya ihtiyacımız oldu, SİHA'ya ihtiyacımız oldu. İsrail'e dedik, Amerika'ya dedik 'Ne olursunuz verin. Terörle mücadele edelim.'diye. Vermediler. İHA'lar, SİHA'lar bozuldu. Altı ay tamire gönderdik. Altı ay, bir yıl, bir buçuk yıl gelmediler. İstedikleri şuydu, Türkiye teröre mağlup olsun. Anaların elleri koynunda kalsın. Bu ülke büyümesin, zenginleşmesin, bu ülke serpilmesin."

Bakan Soylu, Amerika'nın Hakkari'nin sınırından Hatay'a kadar, deniz hattına kadar terör devleti kurmak istediğini, CHP'nin de Türk askerinin teröre müdahale etmesini engellemek amacıyla tezkereye "Hayır" oyu verdiğini belirerek, "Eğer siz olmasaydınız, eğer Tayyip Erdoğan olmasaydı, o terör devletini kurduracaktı Amerika. Şimdi biz hep oralardayız. Güvenli bölgelerdeyiz. Hem oradan göç gelmesini engelliyoruz hem de terörle Türkiye'nin güvenini, sükununu, bozmalarını engelliyoruz." diye konuştu.

- "TÜRKİYE SON 20 YILDA BÜYÜK HEDEFLERE ULAŞTI"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimden sağlığa, altyapıdan güvenliğe kadar her alanda Türkiye'nin son 20 yılda büyük hedeflere ulaştığını söyledi.

Türkiye'de 2000'li yılların başında eğitimin durumunun çok kötü olduğunu söyleyen Özer, şu bilgileri verdi:

"5 yaşta okullaşma oranı yüzde 11, ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44, yani lise çağ nüfusu çocuklarımızın yarısı eğitimin dışındaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız 20 yılda bir eğitim seferberliği başlattı ve 81 ilde 922 ilçede devasa eğitim yatırımları oldu. Bugün 5 yaşındaki okullaşma oranı yüzde 11'den yüzde 99'a çıktı. Lisedeki okullaşma oranı yüzde 44'ten yüzde 97'ye çıktı. Bu ülkenin evlatları bu ülke beşeri sermayesini ilk defa verimli şekilde kullanmaya başladı. Peki onlar ne yaptılar? Onlar eğitimin önüne sürekli bariyer koydular. Başörtü yasakları, katsayı uygulamasını koydular bu yasakların hepsi son 20 yılda kaldırıldı."

Bakan Özer, son 20 yılda eğitimin toplumsal taleplere duyarlı hale getirildiğini, kız çocukların okullaşma oranının ilk kez erkek çocukların okullaşma oranını geçtiğini ifade etti.

- "AYDIN'A 20 YILDA 37,2 MİLYAR LİRALIK TARIMSAL DESTEK VE YATIRIM YAPTIK"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Aydın'a 20 yılda 37,2 milyar liralık tarımsal destek ve yatırım yaptıklarını söyledi.

Kirişci, "Rahmetli Menderes cezaevindeyken hayali şuydu. Çine Çayı'nın kenarında gelip şöyle bir uzanmak etrafa bakmaktır. Yıl 1869, Sultan Abdülaziz iş başında ve Çine Barajı'nın bir emsalini, onun hayalini o yıllarda ortaya atar. Aradan tam 141 yıl geçer, 5 tane padişah, 59 tane hükümet ve bu hükümetlerin başında başbakanlar. Kime nasip oldu bunu açmak? 2010 yılında dünya lideri Cumhurbaşkanımız o dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu." dedi.

Bakan Kirişci, baraj sayesinde 91 bin dekarlık alanın taşkından kurtarıldığını, 216 bin dekar alanın sulamaya kavuştuğunu vurgulayarak, "73 yıl önce 'Yeter söz milletindir' diyen Nazilliler ve Aydınlılar 73 yıl sonra eminim bir kez daha bunu tekrar edeceklerdir." diye konuştu.

- "HERHALDE RAKİPSİZ SEÇİME GİRECEĞİZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da seçimler öncesi altılı masanın hala aday açıklayamadığını söyledi.

Altılı masaya eleştiriler yönelten Karaismailoğlu, "Herhalde rakipsiz seçime gireceğiz ama bizim adayımız belli 20 yıldır milletin gönlünde taht kuran Recep Tayyip Erdoğan." ifadelerini kullandı.

