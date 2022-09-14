Bakanlardan şehit Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, can Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Makamları ali olsun inşallah." ifadesini kullandı.
��������— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 13, 2022
"Birdir bizim hər halımız
Sevincimiz-məlalımız.
Bayraqlarda hilalımız
Azərbaycan-Türkiyə"
Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda Şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet; Can Azerbaycan halkına baş sağlığı diliyorum
Makamları âlî olsun inşallah.
Bakan Derya Yanık ise "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki hain saldırıda şehit olan Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve dost Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Can Azerbaycan'ın her zaman yanındayız." paylaşımında bulundu.
Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki hain saldırıda şehit olan Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve dost Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum.— Derya Yanık (@deryayanikashb) September 13, 2022
Can #Azerbaycan'ın her zaman yanındayız. ���� ���� pic.twitter.com/bO7O4QrmMZ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, "Azerbaycan ordusunun kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Can Azerbaycanımızın acısı acımızdır. Türk milleti olarak haklı mücadelesinde her daim Azerbaycan'ın yanındayız." açıklamasında bulundu.
Azerbaycan ordusunun kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum.— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) September 13, 2022
Can Azerbaycanımızın acısı acımızdır. Türk milleti olarak haklı mücadelesinde her daim Azerbaycan'ın yanındayız.��������