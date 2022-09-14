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Politika

Bakanlardan şehit Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Ulaştırma ile Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

AA14 Eylül 2022 Çarşamba 01:52 - Güncelleme:
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Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, can Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Makamları ali olsun inşallah." ifadesini kullandı.

Bakan Derya Yanık ise "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki hain saldırıda şehit olan Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve dost Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Can Azerbaycan'ın her zaman yanındayız." paylaşımında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, "Azerbaycan ordusunun kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Can Azerbaycanımızın acısı acımızdır. Türk milleti olarak haklı mücadelesinde her daim Azerbaycan'ın yanındayız." açıklamasında bulundu.

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