Bakanlardan şehit Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, can Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Makamları ali olsun inşallah." ifadesini kullandı.

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"Birdir bizim hər halımız

Sevincimiz-məlalımız.

Bayraqlarda hilalımız

Azərbaycan-Türkiyə"



Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda Şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet; Can Azerbaycan halkına baş sağlığı diliyorum



Makamları âlî olsun inşallah. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 13, 2022

Bakan Derya Yanık ise "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki hain saldırıda şehit olan Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve dost Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Can Azerbaycan'ın her zaman yanındayız." paylaşımında bulundu.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, "Azerbaycan ordusunun kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Can Azerbaycanımızın acısı acımızdır. Türk milleti olarak haklı mücadelesinde her daim Azerbaycan'ın yanındayız." açıklamasında bulundu.