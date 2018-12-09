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Bakanların bütçe heyecanı

Yarından itibaren TBMM Genel Kurulu’nda Başkanlık Hükümet Sistemi’nin ilk bütçesi görüşülmeye başlanacak. Bakanlar, Plan ve Bütçe Komisyonu için TBMM’de ilk kez yer alarak yeni bir heyecan yaşayacak. 

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Milletvekilliğinden istifa eden 4 isim dışında kabinede yer alan bakanlar, yeni sistemle birlikte ilk kez yürütme görevini yerine getirecekler. Bu nedenle yeni bakanlar artık TBMM ile çok sıkı bir mesai içinde olacak. Yeni sistem gereği Başkanlık, sadece bütçeye ‘tasarı’ olarak TBMM’ye sunabiliyor. Bu kapsamda da yeni sistemin ilk bütçesi, ‘2019 bütçesi’ olurken, aynı zamanda ilk deneyimlerin de yaşandığı bir bütçeyi oluşturdu. Bütçenin TBMM’ye sunulmasının ardından Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri başladığında ilgili bakanlar, kendi bakanlıklarının bütçelerinin görüşülmesi nedeniyle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantılarında ‘muhatap’ olarak yerlerini aldılar. Dışarıdan gelen ve ilk kez kabinede yer alan bakanların ilk Meclis deneyimleri de Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bu görüşmeler oldu. 

GENEL KURUL’DA İLK 

Yeni kabine üyeleri, TBMM Genel Kurulu’nda ise ilk deneyimlerini yarından itibaren başlayacak olan bütçe görüşmeleri nedeniyle yaşayacaklar. Kabine üyeleri, kendi bakanlıklarının bütçeleri görüşülürken, TBMM Genel Kurulu’ndaki yerlerini alarak, bütçelerini savunacaklar. TBMM Genel Kurulu’nda bütçenin sunumunun yapılacağı yarınki oturumu TBMM Başkanı olarak Binali Yıldırım’ın yönetmesi planlanıyor. AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına kesin gözüyle bakılan Yıldırım’ın, 12 gün sürecek bütçe maratonunun son gününde de Genel Kurul oturumunu yöneterek ‘veda’ etmesi bekleniyor. Meclis’in, yeni başkanını seçtikten sonra mesaisini sürdüreceği ve belediye başkan adayları yerel seçimler için meydanlara çıkarken, milletvekillerinin Meclis’te mesai yapmaya devam edecekleri kaydediliyor. Milletvekillerinin, 1 Mart’a kadar Meclis çalışmalarını sürdüreceği belirtiliyor. 

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