Bakanlık açıkladı: 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesinin inşası sürüyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi" hedefi kapsamında millet bahçelerinin inşasının sürdüğü belirtildi.

2018'den bu yana 17 milyon 45 bin 538 metrekare alanı kapsayan 151 adet millet bahçesinin hizmete sunulduğu aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Şu anda 27 milyon 513 bin 219 metrekare alanda 138 millet bahçesinde çalışmalar devam ediyor. Bakanlık, 2023 yılı sonuna kadar 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi yapılması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının arttırılmasını hedeflerken, bu hedef Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2028'e kadar 100 milyon metrekare büyüklüğe sahip 500 millet bahçesi olarak güncellendi. Cumhuriyet tarihinin genişlik ve sayı olarak en büyük yeşil alan adımı olan millet bahçelerinde, şu ana kadar 21 milyon 425 bin 634 metrekare alanda 195 adet millet bahçesinin yapımı tamamlanıp 151'inin açılışı yapıldı. 44 millet bahçesi ise açılışa hazır hale getirildi."

"171 BİN 593 METRE UZUNLUĞUNDA BİSİKLET YOLU BULUNUYOR"

Açıklamada, millet bahçelerinin kentlerin dört bir yanında oluşturduğu yeşil koridorlarla vatandaşların şehrin karmaşasından uzaklaşarak nefes almalarına imkan sunduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehirlerde, yaşam alanlarına yakın olma özellikleriyle vatandaşlara hem sosyalleşme hem dinlenme alanları sağlayan millet bahçelerinde 171 bin 593 metre uzunluğunda bisiklet yolu, 378 bin 92 metre uzunluğunda yeşil yürüyüş yolu bulunuyor. Millet bahçeleri ayrıca, ülkemizin deprem ülkesi olması sebebiyle, olası deprem zamanlarında bir toplanma alanı vazifesi görecek. Bir deprem anında, millet bahçelerinin altyapısı vatandaşa hizmet edecek şekilde hazırlanıyor. Geçici toplanma alanları vatandaşların, barınma, gıda ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir alan olarak faaliyet gösterecek."

"YEŞİL KALKINMA HEDEFİNE ULAŞMADA BÜYÜK BİR LOKOMOTİF GÜÇ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, millet bahçeleriyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"81 ilimize 100 milyon metrekare millet bahçesi kazandırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Millet bahçelerimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu '2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma' hedeflerimize ulaşma yolunda büyük bir lokomotif güçtür. Vatandaşlarımıza şehrin merkezinde kazandırdığımız millet bahçelerimizle yeni sosyal yaşam alanları hediye ediyoruz. Bununla beraber millet bahçelerimiz deprem gibi doğal afetler sırasında şehrin en güvenli alanlarından birisi olarak toplanma alanı görevi görüyor."