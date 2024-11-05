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Politika

Bakanlık açıkladı: Aylıklar bugünden itibaren hesaplara yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı ve engelli aylıklarının bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

IHA5 Kasım 2024 Salı 10:16 - Güncelleme:
Bakanlık açıkladı: Aylıklar bugünden itibaren hesaplara yatırılacak
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Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti.

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, "Bu doğrultuda kasım ayına yönelik yaşlı aylığı ve engelli aylığını bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Kasım ayı için yaklaşık 3,1 milyar lirası yaşlı aylığı, yaklaşık 2,5 milyar lirası engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını bugün itibarıyla hesaplara aktarıyoruz" ifadesini kullandı.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
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