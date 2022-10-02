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Politika

Bakanlık yalanladı: İmamoğlu yine başka projeyi sahiplendi

İBB Başkanı İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesiyle yapılan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu sahiplendi. Söz konusu metro hattının maliyetinin İBB tarafından karşılandığını iddia eden İmamoğlu'nu bakanlık anında yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Yatırım; Bakanlığımız bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildi. İstanbul'a ve ülkemize hayırlı olsun' denildi.

2 Ekim 2022 Pazar 22:22 - Güncelleme:
Bakanlık yalanladı: İmamoğlu yine başka projeyi sahiplendi
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Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının açılışı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İBB Ekrem İmamoğlu, metronun maliyetini kendilerinin karşıladığını öne sürerek, "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul'umuza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN YALANLAMA

İmamoğlu'nun çıkışına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) cevap verdi.

Söz konusu metronun 4,4 milyar liraya mal olduğunun belirtildiği açıklamada, "Yatırım; Bakanlığımız bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştiri

  • İBB Başkanı İmamoğlu
  • Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu
  • imamoğlu

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