Bakanlık duyurdu: Hedefler ve yol haritası belirlendi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve dün Resmi Gazete'de yayımlanan planda, 5 amaç, 26 hedef ve bu hedeflere bağlı 101 eylem yer aldı.

Planda, doğru, standart ve kaliteli coğrafi bilginin ulusal düzeyde üretimini garanti etmek, bu bilgilerin yaygın şekilde paylaşılmasını sağlamak için izlenecek yöntemler anlatıldı.

Eylem planı ışığında, coğrafi veri altyapısından faydalanmak isteyen tüm sektörlere kaliteli, güncel ve dinamik coğrafi bilgi akışı sağlanırken, milli ekonomiye de fayda sunulacak.

- PLATFORM GENİŞ ARAMA YELPAZESİ SUNACAK

Eylem planının ilk adımı olarak Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu, e-Devlet Kapısı üzerinden ortak kullanıma açıldı. Platform sayesinde, vatandaşların bulundukları bölgeyle ilgili coğrafi bilgilere anında erişimi sağlanacak.

Uygulama, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve vatandaşların erişimine açık olacak. Coğrafi verilerin güvenilir ve hızlı paylaşımıyla kamu hizmetlerinin etkinliği artırılacak.

Mevcut haliyle 14 bin kullanıcıya sahip platformun, e-Devlet entegrasyonuyla 66 milyon kullanıcıya ulaşması hedefleniyor. 630 coğrafi katmanın yer aldığı platform, bu sayede geniş bir arama yelpazesi sunacak.

Platformda, coğrafi veri görüntüleme, metaveri yönetimi, coğrafi veri talep ve paylaşım portalı gibi kapsamlı hizmetler yer alacak. Ayrıca kullanıcıların coğrafi veri standartlarını daha iyi anlamalarını sağlayan bir coğrafi veri sözlüğü bulunuyor. TÜRKSAT işbirliğiyle uluslararası standartlarda geliştirilen uygulamaya, vatandaşlar e-Devlet Kapısı veya "https://tucbs.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

- HAVA FOTOĞRAFLARI VE UYDU GÖRÜNTÜLERİNE AİT ARŞİV ALTYAPISI OLUŞTURULACAK

Eylem planının bir diğer amacı ise e-Devlet üzerinden afet ve acil durumlara yönelik coğrafi verilerin etkin kullanımını ve paylaşımını sağlamak. Bu kapsamda acil durumlarda ihtiyaç duyulan kritik veriler, coğrafi katmanlar ilave edilerek detaylandırılıp boyutlandırılabilecek.

Coğrafi bilgi sistemine ilişkin teknoloji standartları geliştirilecek, yenilikçi teknolojiler ve uygulamalar desteklenecek ve coğrafi veri akışlarının dönüştürülmesi süreci teşvik edilecek. Kamu, üniversite ve özel sektör işbirlikleri desteklenecek.

Kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektörün Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) standartlarına uyum süreçleri geliştirilecek.

Coğrafi bilgi sistemlerinde yapay zeka, makine öğrenimi, derin öğrenme ve yapay sinir ağlarının kullanımına yönelik kılavuzlar hazırlanacak ve uygulama örnekleri ile uzaktan algılama ve görüntü işleme teknolojileri kapsamında işbirliği modelleri geliştirilecek. Hava fotoğrafları ve uydu görüntülerine ait arşiv altyapısı oluşturulacak.

Coğrafi verinin erişim, paylaşım ve kullanımı için ulusal coğrafi veri altyapısı güçlendirilecek ve veri kalitesi artırılacak. Ulusal coğrafi veri sorumluluk matrisi, tanımlama dokümanlarındaki katman veya öznitelik bazında ilgili kurumları da içerecek şekilde detaylandırılacak.

Paylaşım matrisi, coğrafi veri üreticilerinin tamamını kapsayacak şekilde genişletilecek. Coğrafi verilerin doğruluğu, tamlığı ve güncelliği sağlanarak veri kalitesi artırılacak ve bu verilerin resmi işlemlerde kullanılabilirlik kriterleri oluşturulacak. Bu kapsamda, ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık artırıcı faaliyetler düzenlenecek ve akıllı şehir politikaları ile entegrasyon sağlanacak.

Eylem planı kapsamında kamu kurumları ve yerel yönetimlerde CBS birimleri kurulacak, kurumlar coğrafi bilgi sistemleri uyumlaştırma ve entegrasyon süreçlerini bu birimler aracılığıyla yürütecek. Kamu personelinin CBS bilgi düzeyinin artırılması amacıyla çeşitli eğitim ve yaygınlaştırma çalışmaları gerçekleştirilecek.

- "AFET VE ACİL DURUMLARDA İHTİYAÇ DUYULAN KRİTİK COĞRAFİ VERİLER PAYLAŞIMA AÇILACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylem planına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 2024-2030 Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlememizle özellikle afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan kritik coğrafi veriler paylaşıma açılarak bilgi akışı hızlanacak. Eylem planımızın ilk adımı olarak Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nu e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Kamu kurumları, yerel yönetimler ve üniversiteler ihtiyaç duydukları tüm verilere tek tıkla ulaşabilecek."