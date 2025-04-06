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Politika

Bakanlıktan Özgür Özel'in kurultaydaki sözlerine tepki: Hukuki yollara başvurulacaktır

Özgür Özel, CHP kurultayında MASAK üzerinden Bakan Şimşek'i hedef aldı. Özel'in iddialarına tepki gösteren Ticaret Bakanlığı, 'Sayın Bakanımıza yönelik itibar suikastı amaçlı iftira ve asılsız ithamlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ6 Nisan 2025 Pazar 12:32 - Güncelleme:
Bakanlıktan Özgür Özel'in kurultaydaki sözlerine tepki: Hukuki yollara başvurulacaktır
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Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medyadan yapılan yazılı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, bugün gerçekleştirdiği kurultay konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanımızı mesnetsiz ve dayanaksız ifadelerle itham ederek bir kez daha hedef almıştır. Birçok kez belirtildiği üzere, MASAK'ın adli mercilere ilettiği bilgiler, Bakanlık bilgisi ve onayı dışındadır. Bu süreçte, Sayın Bakanımızın ve Bakanlık makamlarının önceden bilgi sahibi olması veya müdahalesi söz konusu olamaz. Sayın Bakanımıza yönelik ısrarlı ve gerçek dışı ithamları şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Bu çerçevede, Sayın Bakanımıza yönelik itibar suikastı amaçlı iftira ve asılsız ithamlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır" ifadeleri yer aldı.

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