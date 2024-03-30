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Politika

Bakanlıktan YSK kararlarına ilişkin ''sorumluluk'' mesajı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, seçim mevzuatı ve YSK kararlarına ilişkin “Küresel internet aktörleri başta olmak üzere tüm paydaşlar sorumlu bir şekilde hareket etmeli” dedi.

İHA30 Mart 2024 Cumartesi 06:48 - Güncelleme:
Bakanlıktan YSK kararlarına ilişkin ''sorumluluk'' mesajı!
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerel seçimlerde son 48 saatlik sürece girdik. Bu süreçte Yüksek Seçim Kurulu kararlarının gereğinin yerine getirilmesi büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz ile koordineli bir şekilde TikTok, YouTube, Meta ve X (Twitter) yetkilileriyle görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu süreçte sosyal medya şirketleri de seçim mevzuatı ve YSK kararlarına uyumlarının ivedi ve en etkin bir şekilde sağlanabilmesi için 7/24 çalıştıklarını bildirdi" ifadelerine yer verdi.

Sayan açıklamasında, seçimlerin şeffaf ve manipülasyondan uzak bir ortamda gerçekleşmesi için küresel internet aktörleri başta olmak üzere tüm paydaşların sorumlu bir şekilde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

  • Ulaştırma Bakan Yardımcısı
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